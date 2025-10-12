Частната фирма за почистване в Пловдив прибира още половин милион за 4 месеца

© Plovdiv24.bg Малко над 500 000 лева допълнително прибира частната фирма за почистване в Пловдив - КМД ЕООД. Този път споразумението с община Пловдив е за почистване на дъждоприемните шахти и е за четири месеца от септември до декември 2025 г.. Информацията за новия договор е поместена в портала на обществените поръчки, видя Plovdiv24.bg.



Анексът е към вече сключено споразумение от 2022 година между Община Пловдив и ДЗЗД "КАМ 2021“.



Припомняме, че през 2024 година "Консорциум Еко Пловдив" ДЗЗД бе единственият кандидат за обществената поръчка за почистване на чистотата в пет от шестте района в града под тепетата и очаквано договорът бе подписан с него. Предложението на Община Пловдив бе да се поддържа чистотата в районите без “Южен" през следващите 5 години за сумата от 107 500 000 лева. В обединението влизат пловдивската фирма "КМД" ЕООД с управител Иван Тодоров Тупаров и регистрираната в столицата "Транс 2025" ЕООД, управлявана от Стефан Иванов Колев.



Сегашното споразумение за дъждарките предвижда и актуализация на единичните цени на съответните услуги в съответствие с годишния инфлационен индекс, който по официални данни на Националния статистически институт за 2024 г. е 2,4%, т.е. инфлацията е 2,4%.



Целта е да се осигури безпроблемното отводняване на улиците на територията на Община Пловдив и да се избегне опасността от аварийни ситуации във връзка с последните дъждове и влошаване на времето, както и тежките последици от наводненията по Черноморието.



КМД трябва освена да почисти дъждоприемните шахти по улиците и площадите на Пловдив от образуваните наноси и попаднали твърди отпадъци, но и да извози и изхвърли наноса в градското сметище – Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица.



Споразумението предвижда и подмяна на изгнили кофи на шахтите, натрошени или липсващи гривни, решетки. Служите на частната фирма ще трябва да участват и в екстремни ситуации – отваряне на шахти при проливни дъждове, възстановяването на шахтите след спиране на дъжда; възпрепятстване движението на активния масов и градски транспорт при завиряване, и възпрепятстване създаването на предпоставка за пътнотранспортни произшествия и други дейности, произтичащи от създадената ситуация.



Общо става въпрос за над 19 000 дъждарки. Шахтите, които ще се чистят минимум веднъж месечно са приблизително 6 691 броя, а останалите 12 612 ще се чистят един път на тримесечие.