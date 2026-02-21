ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бяла зимна приказка на 25 минути от Пловдив
В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятърът от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне.
По планинските проходи ще има виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.
