© виж галерията Сняг вали в района на "Хижа Здравец" и "Копривките". Температурата на въздуха там в момента е минус един градус, а влажността на въздуха - 96 процента, предава Plovdiv24.bg.



В планините ще бъде облачно със снеговалежи, значителни по количество в Родопите и Централна Стара планина. Ще духа силен вятърът от юг-югоизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад и ще отслабне.



По планинските проходи ще има виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.