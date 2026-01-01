ИЗПРАТИ НОВИНА
Бутат няколко къщи заради пробива под Гарата, обезщетяват собствениците, но с малко
Автор: Данислава Вълкова 07:30Коментари (0)5298
Нова заповед за отчуждаване на имоти е публикувана в сайта на Община Пловдив, информира Plovdiv24.bg. Процедурата е в сила заради реализиране на проекта за пробива под централна гара и разширяване на ул. “Македония", която трябва да поеме идващия от бул. “Васил Априлов" трафик от превозни средства, като е в следствие на решение на общинския съвет в съответствие с Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 г.

Процедурата по принудително отчуждаване е за следните имоти от страна на район "Южен":

1. Поземлен имот с адрес ул. "Македония“ № 18, с площ от 301 кв. м. В него има две жилищни сгради - една двуетажна със застроена площ 64 кв. м. и друга едноетажна 22 кв. м. Трета сграда - 21 кв. м за търговия, 28 кв. м - гараж и 15 кв. м - селскостопанска сграда.

Собствениците на имота са четирима, като равностойното паричното обезщетение е в размер на 65 226,70 лв. за имота и 61 145,70 лв. за сградите или общо 126 372,40 лв. без ДДС или 64 613,18 € без ДДС. 

2. Поземлен имот на ул. "Бяло море“ № 1 с площ от 309 кв. м. с построените в имота сгради: 59 кв. м. едноетажна жилищна сграда, 8 кв. м. едноетажна за друг вид обитаване. Имотът съгласно ПУП-ПУР "Комуникационно-транспортен пробив под ж. п. ареал на Централна гара - Пловдив, свързващ бул.
"Васил Априлов“ и бул. "Македония“ попада в улична регулация. Собствениците на имота са двама, като равностойното паричното обезщетение е определено в размер на 66 960,30 лв.за имота и 9 243,09 лв. за сградите или общо 76 203,39 лв. без ДДС/38 962,17 € без ДДС. 

3. Поземлен имот на ул. "Македония“ № 20, целият с площ от 295 кв. м. ведно с построените в имота сгради: едноетажна, 64 кв. м., 31 кв. м. - селскостопанска сграда, които попадат в улична регулация. Собствениците на имота са деветима, а равностойното паричното обезщетение е в размер на 63 926,50 лв. за имот и 28 222,90 лв. за сградите, които попадат в имота, или общо 92 149,40 лв. без ДДС/47 115,24 € без ДДС.


Още по темата: общо новини по темата: 419
20.12.2025 Заради пробива под гарата посегнаха на сграда на БДЖ
11.12.2025 Вече асфалтират около пробива до Централна гара
08.12.2025 Обект в Пловдив още не е открит, а предстои ремонт на ремонта
01.12.2025 Асфалтират района около кино "Гео Милев", пускат трафика по бул. "Васил Априлов"
01.12.2025 Пасарелките в западната и източната част на Централна гара ще се правят догодина
11.11.2025 Подписват договор с фирмата за обследване на Бетонния мост
предишна страница [ 1/70 ] следващата страница






Още новини от Новини от Пловдив:
Със 100 точки класираха единствения участник в ЗОП за 194 000 евр...
07:55 / 01.01.2026
Втори опит за продажба на апетитен терен в Пловдив, цената падна
07:40 / 01.01.2026
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през септември...
05:10 / 01.01.2026
Читател: "Поздравявам" фирмата за подбора на кадри!
18:55 / 31.12.2025
ЕВН спряха тока в Родопската яка и си изключиха телефоните
18:54 / 31.12.2025
Тротоар, превърнат в паркинг
18:30 / 31.12.2025

