ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Бутат няколко къщи заради пробива под Гарата, обезщетяват собствениците, но с малко
Процедурата по принудително отчуждаване е за следните имоти от страна на район "Южен":
1. Поземлен имот с адрес ул. "Македония“ № 18, с площ от 301 кв. м. В него има две жилищни сгради - една двуетажна със застроена площ 64 кв. м. и друга едноетажна 22 кв. м. Трета сграда - 21 кв. м за търговия, 28 кв. м - гараж и 15 кв. м - селскостопанска сграда.
Собствениците на имота са четирима, като равностойното паричното обезщетение е в размер на 65 226,70 лв. за имота и 61 145,70 лв. за сградите или общо 126 372,40 лв. без ДДС или 64 613,18 € без ДДС.
2. Поземлен имот на ул. "Бяло море“ № 1 с площ от 309 кв. м. с построените в имота сгради: 59 кв. м. едноетажна жилищна сграда, 8 кв. м. едноетажна за друг вид обитаване. Имотът съгласно ПУП-ПУР "Комуникационно-транспортен пробив под ж. п. ареал на Централна гара - Пловдив, свързващ бул.
3. Поземлен имот на ул. "Македония“ № 20, целият с площ от 295 кв. м. ведно с построените в имота сгради: едноетажна, 64 кв. м., 31 кв. м. - селскостопанска сграда, които попадат в улична регулация. Собствениците на имота са деветима, а равностойното паричното обезщетение е в размер на 63 926,50 лв. за имот и 28 222,90 лв. за сградите, които попадат в имота, или общо 92 149,40 лв. без ДДС/47 115,24 € без ДДС.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 419
|предишна страница [ 1/70 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Със 100 точки класираха единствения участник в ЗОП за 194 000 евр...
07:55 / 01.01.2026
Втори опит за продажба на апетитен терен в Пловдив, цената падна
07:40 / 01.01.2026
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през септември...
05:10 / 01.01.2026
Читател: "Поздравявам" фирмата за подбора на кадри!
18:55 / 31.12.2025
ЕВН спряха тока в Родопската яка и си изключиха телефоните
18:54 / 31.12.2025
Тротоар, превърнат в паркинг
18:30 / 31.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Казаха кога през януари се очаква много сняг
15:01 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS