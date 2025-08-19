ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бутат къщата на известен бизнесмен в центъра на Пловдив, мястото има нов собственик
Разрушаването на съществуващата сграда е поверено на регистрираната в село Златитрап фирма "СИФ" ЕООД. Строителите разполагат с 15 дни да разчистят терена, считано от 15.08.2025 г. Максималният брой работници на обекта е 10. План за безопасност и здраве и План за управление на строителните отпадъци са били одобрени на 21.10.2024 г.
Впечатление прави, че предпазната ограда опасва не само имота на №7, а включва и съседния, ползван преди време като частен паркинг и на който се намираше старото военно комендантство. Това води до обосновано предположение, че двата терена ще бъдат окрупнени в един.
Кой е възложителят?
Фирмата възложител "Център пойнт" ЕООД е регистрирана на 28.06.2023 г. с управител Константин Бояджиев, който е свързан с 36 фирми. Капиталът на фирмата е 862 415 лева, а негов едноличен собственик е "Орбиас" ЕООД. Последното дружество е активен участник в 13 фирми като съдружник и едноличен собственик на капитала. Има собственост в 13 компании. Първата поява е на 09.06.2022 като съдружник в "Калояново Солар БГ", а след това участва в още 13 компании.
"Център пойнт" ЕООД е със седалище Пловдив, р-н "Северен", бул. Дунав № 5. На този адрес са регистрирани 59 фирми, сред които "Орбиас" ЕООД, "Агрофинанс консулт" ЕООД, "Седемте тепета" ООД, "Галакси инвестмънт груп" ООД и т. н.
Най-вероятно бившият собственик на разрушаваната сега къща е решил да продаде атрактивния имот за солидна сума на равни по финансови възможности купувачи, каквито са собствениците на холдинга на "Дунав" 5. Самият Самуилов, чрез семейната компания "Ес пропърти", две години по-рано придоби друга емблематична сграда в сърцето на Пловдив - бившата подстанция на тролеите на ъгъла на улиците "Отец Паисий" и "Гурко".
