ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Бургазлийка от Стария град: Това е истински срам
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:40Коментари (3)1946
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Като посетителка на Стария град останах силно разочарована и възмутена от това, което видях по улиците му, сподели жена от Бургас, която посещава Пловдив за кратко, информира Plovdiv24.bg.

"Обожавам Пловдив - целия дух и атмосфера, хората и културата, но този път останах неприятно изненадана от преживяването ми в Стария град. Реших да се кача от страната на бул."Цар Борис Трети Обединител" и какво да видя, пътят ми бе препречен от 2 коли под наем, вероятно на хора, отседнали в някоя къща. Те буквално бяха блокирали пешеходните алеи, наложи се да се провра между тях, за да премина."

Освен първоначалното смушените с множество паркирали автомобили в различни зони, жената е забелязала и голямо количество боклуци, хвърлени до кофите за боклук. 

"Най-лошото беше пред туристическия информационен център. Част от каменната настълка паважите е разбита и оградена с лента, сякаш някой е забравил, че трябва да се отстрани ремонтира. Не мога да повярвам, че в такова туристическо сърце не се полага необходимата грижа за хората и за града. Това е истински срам. Старият град заслужава да бъде чист и достъпен, а посетителите да се чувстват добре дошли, а не пренебрегнати.", пише още тя.


Още по темата: общо новини по темата: 225
06.07.2025 Проблем с Балабановата къща
01.05.2025 Пловдивчанин: Ще станем за смях на света. Направо нямам думи
07.04.2025 Кметът разпореди ограничаване на автомобилите в Стария Пловдив
06.04.2025 Реставрират още къщи в Стария град
01.01.2025 Музей, какъвто няма досега в България, ще отвори врати в Пловдив през 2025
г.
17.11.2024 Съгласувателни процедури спънаха важен обект в Пловдив
предишна страница [ 1/38 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
И аз се чудя защо въпреки уж забраните, вечно има тулупи с коли в Стария град? Всеки прави каквото си иска.
DrLaxslax
Осветлението на кръговото кръстовище на Асеновградско шосе и околовръстното до ж.п.линията на КЦМ, работи през деня от няколко седмици
преди 1 ч. и 40 мин.
0
 
 
То кй ли не се упражнява да управлява страия град. Всякакви примитивни мозъци, но все пак силно наши хора.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанинът Илия Танчев е изчезналият в Охридското езеро
18:10 / 10.08.2025
Жена проси между коли на булевард, шофьорка предрече инцидент
16:08 / 10.08.2025
Този е авторът на най-наглото изпълнение за последните 24 часа
12:58 / 10.08.2025
Приключи ремонтът на един от булевардите в Пловдив
12:00 / 10.08.2025
Нова организация на движение по булевард в Пловдив
10:24 / 10.08.2025
В Пловдив спасиха крака на пациент с тежка костна инфекция
09:43 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Предлагат специален статут за Стария град
Пожари 2025
Български водолаз изчезна в Охридското езеро
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: