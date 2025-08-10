© Plovdiv24.bg виж галерията Като посетителка на Стария град останах силно разочарована и възмутена от това, което видях по улиците му, сподели жена от Бургас, която посещава Пловдив за кратко, информира Plovdiv24.bg.



"Обожавам Пловдив - целия дух и атмосфера, хората и културата, но този път останах неприятно изненадана от преживяването ми в Стария град. Реших да се кача от страната на бул."Цар Борис Трети Обединител" и какво да видя, пътят ми бе препречен от 2 коли под наем, вероятно на хора, отседнали в някоя къща. Те буквално бяха блокирали пешеходните алеи, наложи се да се провра между тях, за да премина."



Освен първоначалното смушените с множество паркирали автомобили в различни зони, жената е забелязала и голямо количество боклуци, хвърлени до кофите за боклук.



"Най-лошото беше пред туристическия информационен център. Част от каменната настълка паважите е разбита и оградена с лента, сякаш някой е забравил, че трябва да се отстрани ремонтира. Не мога да повярвам, че в такова туристическо сърце не се полага необходимата грижа за хората и за града. Това е истински срам. Старият град заслужава да бъде чист и достъпен, а посетителите да се чувстват добре дошли, а не пренебрегнати.", пише още тя.