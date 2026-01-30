ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Български пощи": На отделни места има опашки и напрежение
Това заяви заместник областният управител на Пловдив Атанас Ташков по време на заседание на Областния координационен център към механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с приемането на еврото, което днес премина под негово председателство.
В заседанието на място или онлайн взеха участие представители на териториалните дирекции на Националната агенция за приходите, МВР, ДАНС, Агенция "Митници“, "Български пощи“, Комисията за защита на потребителите, Областната дирекция по безопасност на храните, както и представители на общинските администрации. В него се включи и главният секретар на Областната администрация Николай Чунчуков.
От 1 февруари 2026 г. всички разплащания ще се извършват единствено в евро, но гражданите трябва да бъдат спокойни, защото обменът на левове по официалния курс в пощенските клонове и търговските банки продължава до 30 юни 2026 г., а след това в Българската народна банка процесът по обмяна е безсрочен.
"Въпреки информационната кампания на всички институции все още много хора подават заявки в пощенските клонове, защото не са разбрали какви са сроковете, и на отделни места има опашки и напрежение“, коментира директорът на Югозападен регионален център на "Български пощи" ЕАД Въчка Иванова.
Тя припомни, че в областта има 169 пощенски станции, като във всички тях се обменят суми до 1000 лв. на ден, а за сумите над 1000 до 10 000 лв. е необходима предварителна заявка от съответното лице 3 до 5 работни дни по-рано. Заявката се подава в определените за услугата 69 станции (виж списъка им тук).
Всички институции, ангажирани в работата на Областния координационен център, ще продължат да следят стриктно за спазването на Закона за еврото, за да гарантират спокойния преход към новата валута. Институциите на местно и регионално ниво продължават активните проверки във всички сфери.
