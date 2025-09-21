© Plovdiv24.bg Бул. "Александър Стамболийски“ в Пловдив вече е отворен за движение, но обещаната временна пътна маркировка все още липсва. Жители и родители изразяват сериозни притеснения за безопасността на пешеходците, особено в часовете между 7:30 и 8:30 ч., когато трафикът е изключително натоварен, а учениците тръгват към училище.



По протежение на булеварда пешеходни пътеки няма. Често дори на местата, където са поставени знаци, шофьорите рядко спират, за да пропуснат пресичащите. Нерядко се случва едната кола да даде предимство, но движещата се в съседната лента да продължи, което създава предпоставки за инциденти.



"Въпрос на време е да се случи нещастие. Нима чакаме да има пострадал, за да се положи обещаната временна маркировка?“, питат притеснени жители на района.



Най-проблемна остава ситуацията на нерегулираното кръстовище пред ДГ "Светлина“ и комплекс "Южен полъх“. От Община Пловдив вече са дали отговор, че след приключване на ремонта там ще бъде изграден пешеходен светофар или поставен "легнал полицай“. До тогава обаче никой не спира движението, за да осигури безопасно пресичане – а на 15 септември учениците се върнаха в класните стаи, което увеличава риска от инциденти.



Подобно е положението и пред Затвора, където пешеходците също са принудени да рискуват живота си, за да преминат през натоварения булевард.



Жителите на район "Южен“ отправят апел към институциите и лично към кмета на района Атанас Кунчев да предприемат спешни мерки и да поставят временни пешеходни пътеки, за да се гарантира сигурността на всички участници в движението.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.