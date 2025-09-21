ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Бул. "Александър Стамболийски" е отворен за коли, но не и за хора
По протежение на булеварда пешеходни пътеки няма. Често дори на местата, където са поставени знаци, шофьорите рядко спират, за да пропуснат пресичащите. Нерядко се случва едната кола да даде предимство, но движещата се в съседната лента да продължи, което създава предпоставки за инциденти.
"Въпрос на време е да се случи нещастие. Нима чакаме да има пострадал, за да се положи обещаната временна маркировка?“, питат притеснени жители на района.
Най-проблемна остава ситуацията на нерегулираното кръстовище пред ДГ "Светлина“ и комплекс "Южен полъх“. От Община Пловдив вече са дали отговор, че след приключване на ремонта там ще бъде изграден пешеходен светофар или поставен "легнал полицай“. До тогава обаче никой не спира движението, за да осигури безопасно пресичане – а на 15 септември учениците се върнаха в класните стаи, което увеличава риска от инциденти.
Подобно е положението и пред Затвора, където пешеходците също са принудени да рискуват живота си, за да преминат през натоварения булевард.
Жителите на район "Южен“ отправят апел към институциите и лично към кмета на района Атанас Кунчев да предприемат спешни мерки и да поставят временни пешеходни пътеки, за да се гарантира сигурността на всички участници в движението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 225
|предишна страница [ 1/38 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Граждани: Идеята е безсмислена! Коли на по 2-3 години, които пуша...
09:09 / 21.09.2025
Слънчева неделя предстои в Пловдив
08:29 / 21.09.2025
Пожарът край Горнослав е овладян след мащабна акция на огнеборци ...
07:26 / 21.09.2025
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:37 / 20.09.2025
Площад "Централен" в Пловдив се превръща в най-голямата книжарниц...
19:21 / 20.09.2025
Изчистиха любими места за отдих на десетки семейства и млади хора...
19:06 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS