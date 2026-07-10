Единствената по рода си безплатна занималня "Летни усмивки“ отново събра десетки деца от първи до четвърти клас в пловдивския район "Западен“, за да учат чрез преживяване и забавления по време на ваканцията. В рамките на две седмици учениците четат, пишат, решават логически задачи, творят и играят на открито.

За мащаба на инициативата и провеждането на практическите занятия информираха от районната админиастраця за Plovdiv24.bg. Инициативата се организира от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към районната администрация.

В тазгодишното издание на лятната програма се включиха общо 81 ученици. Образователните и творческите занимания се провеждат от бъдещи начални учители, които се обучават в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“. Под техния надзор децата съчетават отдиха с придобиването на нови знания.

Отличителният акцент на настоящото издание на занималнята е гражданското образование – тема, която рядко намира място в подобни летни инициативи. Учениците проведоха среща с кмета на район "Западен“ Тони Стойчева и представители на местната администрация. По време на разговорите децата научиха как се управлява районът, как се вземат решенията за неговото развитие, защо правилата са важни и как всеки гражданин може да бъде част от положителната промяна. Подрастващите не само изслушаха лекциите, но задаваха въпроси, изразяваха мнение и предложиха идеи за своя квартал.

Програмата включваше и срещи с инспекторите от Детска педагогическа стая към Второ РПУ – Пловдив, както и с огнеборци от Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив. Те разказаха на учениците за особеностите на своята професия, споделиха реални истории от практиката си и направиха демонстрация на специализираната техника и оборудване, които използват при изпълнение на служебните си задължения. В следващите дни предстои обсъждането и на други теми, свързани с град Пловдив, екранната зависимост и превенцията на агресията.

Проектът "Летни усмивки“ показва, че местната администрация може да играе ползотворна роля в развитието на децата и израстването им като активни и отговорни граждани. Личният пример и вдъхновяващите срещи с хора от разнообразни професии помагат на подрастващите да придобиват нови интереси, като инициативата на район "Западен“ се превръща в дългосрочна инвестиция в бъдещето.