Километрични задръствания са се образували по АМ "Тракия", между 104 и 107 км, в посока Бургас заради самокатастрофирали автомобили. Дежурен в Областно пътно управление Пловдив съобщи за Plovdiv24.bg, че при катастрофата на 104 км, преди разклона за Цалапица всичко вече е разчистено и няма сериозно пострадали.

Още една кола се е настанила в банкета при 106-ти км, в посока Бургас. Там също се е образувала тапа.

Според публикации на пътуващи по магистралата тапата е около 2-3 км.

Шофирайте внимателно!