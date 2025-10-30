Брутални инциденти с градски автобуси в Пловдив, две пътнички откарани в болница

© Plovdiv24.bg Архивна снимка Две пътнички в автобуси от градския транспорт са пострадали при произшествия вчера в Пловдив. Първият сигнал е получен около 9 ч. - на кръстовище между "Коматевско шосе“ и ул. "Захаридово“ 75-годишна жена загубила равновесие и паднала в превозното средство поради рязкото му спиране.



Тя е настанена в болница за лечение без опасност за живота. Алкохолната проба на 26-годишния шофьор е отрицателна. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по пътищата“.



По втория сигнал, постъпил към 16.40 ч., е взето административно отношение от екип на сектор "Пътна полиция“. Проверката им установила, че на спирка на бул. "Победа“ 66-годишният шофьор затворил вратите, докато 61-годишна пътничка слизала, при което жената паднала на пътното платно и автобусът преминал през единия й крак. След оказана медицинска помощ пострадалата е освободена за домашно лечение. Няма данни за употреба на алкохол от страна на водача.