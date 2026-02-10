Близо 200 проби участват в Международния дегустационен конкурс за вина и спиртни напитки ВИНАРИЯ 2026

© Близо 200 проби са постъпили за участие в Международния дегустационен конкурс за вина и спиртни напитки ВИНАРИЯ 2026. Събитието е сред най-престижните професионални форуми в сектора и отличава най-добрите енологични продукти и алкохолни изделия.



Дегустациите ще се проведат на 11 и 12 февруари от 10:00 часа в Палата 7 на Международния панаир Пловдив и са открити за медиите. Международно жури от водещи енолози, световно признати дегустатори, сомелиери и търговци ще оценява пробите по утвърдени професионални стандарти. Председател на десетчленния експертен състав е д-р Димитър Гайдарски. Тази година конкурсът се връща към първоначалния си замисъл и в него участват само изложители на форума. Производители от България, Италия, Гърция, Чехия, Украйна и Молдова се съревновават за най-високото отличие – статуетката "Златен ритон“. Тя е символ на качество, традиция и престиж и носи конкурентни предимства на своите притежатели. Международният дегустационен конкурс за вина и спиртни напитки ВИНАРИЯ 2026 по традиция ще определи водещите тенденции и имена в бранша. Те ще станат известни на тържествената церемония по връчването на "Златен ритон“ и медали, която ще се състои на 18 февруари 2026 г. (сряда) от 17:30 ч. в зала "Пловдив“, Конгресен център.



ВИНАРИЯ – традиция и развитие



Специализираната изложба ВИНАРИЯ е създадена през 1993 г., като първото ѝ издание е в София. През 1994 г. Сдружението на производителите на вина и спиртни напитки с председател доц. д-р Богдан Манджуков решава събитието да се премести в Пловдив. Идеята е подкрепена от Международен панаир Пловдив. Още тогава се поставят основите на ключови традиции, сред които конкурсът за вина и спиртни напитки и представянето на младите технолози. Във връзка с промоцията на завършилите енолози доц. Богдан Манджуков за една нощ написва "Дионисиевата клетва“, която става емблема на събитието.



През 1995 г. е учредена престижната награда "Златен ритон“, а събитието "Вино и любов, любов и вино“ се превръща в емблематичен акцент. С годините ВИНАРИЯ се разширява с Дионисиево шествие, научни конференции и богата експозиционна програма, утвърждавайки се като водещото специализирано международно изложение и стратегически форум за лозаро-винарския сектор.



На 18 февруари в Палата 6, зала 2 на Международния панаир Пловдив ще се състои официалното представяне на книгата на доц. д-р Богдан Манджуков "Лозаро-винарството на България. В събития, цифри и факти. От края на 20 век до наши дни“. В този обемен труд е представен браншът във всички негови етапи на възход и падение, включително историята на създаването и развитието на ВИНАРИЯ.