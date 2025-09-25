ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близки на загинало дете за шофьорката: Да лежи в затвора, за да види какво е болка и мъка
Това каза пред Plovdiv24.bg бабата на 13-годишната Габи, която бе блъсната на пешеходка пътека през юли 2023 г. Днес Апелативен съд - Пловдив ще разгледа делото по случая. Близките обжалват предходното решение.
Габриела, заедно с майка си, пресичали ул. "Брезовско шосе", когато и двете били блъснати от колата на 54-годишната тогава Веселина Семова. Тя била само с година стаж зад волана. Движила се с 46 километра в час при ограничение от 30. Не успяла да види пешеходките и ги ударила.
Детето получи черепно-мозъчна травма и почина, а майката се размина с леки наранявания. Пред Окръжния съд шофьорката призна вината си и получи 2-годишна условна присъда. През юни Върховният касационен съд върна за ново разглеждане делото за смъртта на 13-годишната Габриела.
