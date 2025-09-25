© Plovdiv24.bg “Очакваме справедлива присъда, а не 2 години условно. Искаме да лежи в затвора, за да види какво е болка и мъка. Ние не можем да си върнем детето. Нямаме си никой, ние сме само двете".



Това каза пред Plovdiv24.bg бабата на 13-годишната Габи, която бе блъсната на пешеходка пътека през юли 2023 г. Днес Апелативен съд - Пловдив ще разгледа делото по случая. Близките обжалват предходното решение.



Габриела, заедно с майка си, пресичали ул. "Брезовско шосе", когато и двете били блъснати от колата на 54-годишната тогава Веселина Семова. Тя била само с година стаж зад волана. Движила се с 46 километра в час при ограничение от 30. Не успяла да види пешеходките и ги ударила.



Детето получи черепно-мозъчна травма и почина, а майката се размина с леки наранявания. Пред Окръжния съд шофьорката призна вината си и получи 2-годишна условна присъда. През юни Върховният касационен съд върна за ново разглеждане делото за смъртта на 13-годишната Габриела.



