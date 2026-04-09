В хода на поредна спецакция за пресичане на престъпления с интелектуалната собственост вчера екипи на отдел "Икономическа полиция“ в Пловдив установили, че в магазин в квартал "Столипиново“ са изложени за продажба множество фалшиви маркови дрехи.

С намерение да попречи на служителите да продължат с изпълнението на задълженията си, собственикът на търговския обект им подал плик с 200 евро в него.

Веднага за случилото се е сигнализирана дежурната част на Шесто РУ, а пристигналата оперативна група извършила оглед на местопроизшествието и иззела парите. Образувано е бързо производство за престъпление по чл. 304а от НК под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.