Бизнесмен: Взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70 часа "работа"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:09
© БГНЕС
Позиция на Илиян Филипов относно питането на ПП-ДБ "Законен ли е коледният базар на паркинга на стадион "Христо Ботев"?":

"Тази сутрин, в навечерието на коледните празници, с изумление установих, че група общински съветници от Пловдив отново са решили да използват името и авторитета на ПФК Ботев Пловдив за своето жалко политическо позициониране.

Групата на ПП е разпратила медиен сигнал, с който цинично поставя под съмнение "законността“ на една благородна инициатива, създадена и реализирана от клуба - за децата на Пловдив.

Казвам го ясно и без заобикалки:

Няма да ви позволя да използвате името на ПФК Ботев Пловдив за вашия политически PR. Вие говорите за законност?

Вие - общинските съветници, които взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70 часа "работа“ на година, плащани от джоба на пловдивчани?

Стадион "Христо Ботев“ е отдаден под наем на ПФК Ботев Пловдив заедно с прилежащите площи, включително въпросния паркинг.

И сега какво - искате да събирате втори път такси от същия терен? Да прибирате пари от сергии и атракциони, за да ги "разпределяте“ после по партийни каси и схеми?

Това не е загриженост за законност. Това е алчност, лицемерие и долна политическа спекулация.

Най-отвратителното е, че го правите в дни, в които коледният дух би трябвало да означава добрина, съпричастност и грижа за децата, а не чиновнически тормоз и партийни внушения.

На 19.12 – "Жълто-черната Коледа“ ПФК Ботев Пловдив раздаде хиляди подаръци напълно безвъзмездно на децата на този град.

Без общинска помощ. Без субсидии. Без скрити интереси.

А вие отново говорите за такси, разрешителни и "законност“, докато системно бездействате по истинските проблеми на Пловдив. Затова ви заявявам пределно ясно:

Няма да ви позволя да използвате клуба ни за политически цели. Ботев не е инструмент. Ботев не е разменна монета. Ботев е кауза.

И ако наистина ви е грижа за града – започнете да работите за него, вместо да паразитирате върху името на един вековен клуб".


Още по темата: общо новини по темата: 130
22.12.2025 Кметът обясни за коледния базар на стадион "Христо Ботев"
22.12.2025 bTV обяви нова промяна
22.12.2025 Работното време по празниците на моловете в Пловдив
22.12.2025 ПП-ДБ: Законен ли е коледният базар на паркинга на стадион "Христо Ботев"?
22.12.2025 Нумеролог: През 2026 г. всеки ще се бори за власт, а съмнението на хората ще се засили
21.12.2025 Банкоматите в Пловдив останаха без пари
Още новини от Новини от Пловдив:
Отвориха за движение най-новоасфалтираната улица в Пловдив
11:59 / 22.12.2025
Изследовател: Символите в Епископската базилика в Пловдив влияят ...
11:23 / 22.12.2025
Слагат още два светофара на Околовръстното на Пловдив
11:32 / 22.12.2025
Работното време по празниците на моловете в Пловдив
10:31 / 22.12.2025
Търсят директор на детска градина в Пловдив
10:04 / 22.12.2025
Програмата "Магазин за хората" постигна своята цел - доволни клие...
09:00 / 22.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
