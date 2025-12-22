ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бизнесмен: Взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70 часа "работа"
"Тази сутрин, в навечерието на коледните празници, с изумление установих, че група общински съветници от Пловдив отново са решили да използват името и авторитета на ПФК Ботев Пловдив за своето жалко политическо позициониране.
Групата на ПП е разпратила медиен сигнал, с който цинично поставя под съмнение "законността“ на една благородна инициатива, създадена и реализирана от клуба - за децата на Пловдив.
Казвам го ясно и без заобикалки:
Няма да ви позволя да използвате името на ПФК Ботев Пловдив за вашия политически PR. Вие говорите за законност?
Вие - общинските съветници, които взимате между 36 000 и 44 000 лева годишно за около 70 часа "работа“ на година, плащани от джоба на пловдивчани?
Стадион "Христо Ботев“ е отдаден под наем на ПФК Ботев Пловдив заедно с прилежащите площи, включително въпросния паркинг.
И сега какво - искате да събирате втори път такси от същия терен? Да прибирате пари от сергии и атракциони, за да ги "разпределяте“ после по партийни каси и схеми?
Това не е загриженост за законност. Това е алчност, лицемерие и долна политическа спекулация.
Най-отвратителното е, че го правите в дни, в които коледният дух би трябвало да означава добрина, съпричастност и грижа за децата, а не чиновнически тормоз и партийни внушения.
На 19.12 – "Жълто-черната Коледа“ ПФК Ботев Пловдив раздаде хиляди подаръци напълно безвъзмездно на децата на този град.
Без общинска помощ. Без субсидии. Без скрити интереси.
А вие отново говорите за такси, разрешителни и "законност“, докато системно бездействате по истинските проблеми на Пловдив. Затова ви заявявам пределно ясно:
Няма да ви позволя да използвате клуба ни за политически цели. Ботев не е инструмент. Ботев не е разменна монета. Ботев е кауза.
И ако наистина ви е грижа за града – започнете да работите за него, вместо да паразитирате върху името на един вековен клуб".
