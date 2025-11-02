ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивш зам.-кмет на Пловдив: Няма разумно обяснение как толкова коли се побират върху толкова малко улици
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:59Коментари (0)382
© Plovdiv24.bg
Регионът на Пловдив оглави поредна тревожна класация – този път по концентрация на катастрофи, сочат данни на МВР. Само за девет месеца в областта са станали над 2 200 пътни произшествия, при които повече от 550 души са ранени, а 34 са загинали.

Всички основни изходи на града са оцветени в червено в интерактивната карта на МВР, което ясно показва – Пловдив е сред най-опасните зони за движение в страната.

По данни на Агенция "Пътна инфраструктура", Околовръстното шосе на Пловдив вече е най-натоварената пътна артерия в страната.

Според бившия зам.-кмет на Пловдив Александър Константинов, това е пряко следствие от липсата на цялостна стратегия за управление на градския трафик и забавените инфраструктурни проекти.

"Има ясна зависимост между натоварването на пътната мрежа и броя на катастрофите. Пловдив отдавна е лидер в международен мащаб по тежък автомобилен трафик, но вече и областта излиза на първите позиции по катастрофи“, коментира Константинов.

Община Пловдив има площ от 103 кв. км, но урбанизираната територия е едва 55 кв. км, а транспортната инфраструктура – само 5 кв. км, или под 10% от градската зона.

На всеки квадратен километър в града живеят 6 910 души и 4 500 автомобила, което прави Пловдив лидер по гъстота на населението и колите в България.

Картината става още по-тежка, когато се прибавят и около 100 000 автомобила, които ежедневно влизат от околните общини и села.

"Няма разумно обяснение как толкова много автомобили успяват да се движат върху толкова малко улици и булеварди“, посочва Константинов.

В Пловдив няма нито един буферен многоетажен паркинг на входните магистрали.

Синята зона обхваща под 10% от централната градска част, а гостуващите 100 000 автомобила нямат къде да паркират.

Затова ежедневно се наблюдават нарушения по тротоари и зелени площи, а задръстванията започват още преди 8 сутринта.

"Общината няма ясна програма за решаване на проблемите на трафика. Докато това не се промени, ситуацията ще става само по-зле“, предупреждава бившият зам.-кмет.

Градът е разсечен от река Марица, няколко жп линии и хълмове, а историческите и пешеходни зони ограничават възможността за нови пътни трасета.

Това прави Пловдив изключително труден за управление в транспортно отношение, смята Константинов.

Експертите отдавна настояват за изграждане на четири периферни тангенти – южна, западна, северна и източна.

Те трябва да разтоварят центъра от автомобилен поток, но проектите се бавят с години.

Още през 2012 г. международни специалисти по транспорт са препоръчали изграждане на минимум 10 кръстовища на две нива, но първият опит се проваля под натиска на малка група недоволни граждани.

"Световните норми ясно казват кога трябва да се строи кръстовище на две нива. Пловдив отдавна е надхвърлил този праг, но администрацията все още не взема решение“, казва Константинов.

В момента в града има над 130 светофара, повечето от които са на технологично ниво от миналия век – без компютърно управление и без синхронизация.

Това допълнително забавя движението и увеличава риска от инциденти.

"Пловдив е уникален град – с история, култура и дух. Но без стратегическа визия и модерни транспортни решения, той рискува да остане вечен и древен... и задръстен“, заключава Александър Константинов.


