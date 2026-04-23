Във връзка с отбелязването на Европейската имунологична седмица в периода 27–30 април 2026 г. в УМБАЛ "Свети Георги“ ще се проведат безплатни консултации с имунолог. Инициативата е част от кампанията на лечебното заведение "Здраве за всички“, насочена към подобряване на достъпа до специализирана медицинска помощ и повишаване на здравната култура на населението, съобщиха за Plovdiv24.bg от лечебното заведение.

Основната цел на консултациите е да се повиши информираността относно значението на ваксините и имунизациите като ефективно средство за защита на личното и общественото здраве. В рамките на прегледите пациентите ще могат да получат експертна информация и индивидуални насоки, свързани с имунопрофилактиката.

Имунизацията предпазва отделния човек от тежко протичане на заболявания, също така и ограничава тяхното разпространение в обществото. Високият имунизационен обхват допринася за изграждането на т.нар. колективен имунитет, който осигурява защита и за най-уязвимите групи – малки деца, възрастни хора, пациенти с отслабена имунна система и лица с медицински противопоказания за ваксиниране.

Консултациите ще се извършват в База I на УМБАЛ “Свети Георги“ – Пловдив, бул. "Васил Априлов“ 15А., бл. 15, ет. 2. Желаещите да се възползват от безплатните имунологични консултации е необходимо да запишат предварително час в периода 20–24 април 2026 г. на телефон: 032/602 208 всеки делничен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч.