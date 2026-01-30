© Plovdiv24.bg виж галерията Читател на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да изкаже възмущението си от това как всяка сутрин, една от основните пътни артерии на Пловдив се превръща в частен паркинг, а тротоарите се рушат. Причината? Огладнели шофьори, за които топлата баничка и сутрешното кафе са по-важни от безопасността на движението. Ето какво ни разказва той:



"Бих искал да обърна внимание за нагло, безотговорно и безнаказано паркиране на ул. "Коматевско шосе" в кв. "Коматево". В час пик всяка сутрин, изгладнели граждани спират автомобилите си на пътното платно и на тротоара, за да си купят баници и кафе и така възпрепятстват нормалното движение и създават предпоставка за ПТП. Тротоарът е в окаяно състояние."