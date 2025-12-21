Банкоматите в Пловдив останаха без пари

© За сериозен проблем от днес сигнализираха едновременно няколко читатели на Plovdiv24.bg. Става дума за това, че голяма част от банкоматите в Пловдив (а вероятно не само тук) не са работили. Или по-точно са работили, но не са били заредени с пари.



Хората споделиха, че в центъра на "УниКредит Булбанк" на улица "Иван Вазов" е било невъзможно изтеглянето на пари от банкоматите, също и от устройството на "Пощенска банка" пред "Рилон" центъра на булевард "Христо Ботев". На други места също.



Най-вероятната причина е завишеното теглене на парични средства в последния предпразничен уикенд. От утре сутринта се очаква всички банкомати да разполагат с нужните левове.