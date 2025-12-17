© "Пощенска банка" със специална организация на работа в празничните дни и новогодишната нощ. Банката информира многократно ползвателите си как плавно да осигури на клиентите си прехода към еврото.



Подготовката за превключване на системите на банката ще започне в последния работен ден на 2025 година, като се очаква още в първия час на новата година клиентите да имат достъп до основни банкови услуги.



Картови разплащания ще имат кратък интервал на пренастройване, който ще започне в 22:30 часа на 31 декември 2025 г., картовите системи ще бъдат активирани отново в първия час на новата година. Те ще бъдат достъпни след 01:00 ч. на 1 януари 2026 г., когато клиентите ще могат свободно да извършват картови разплащания в евро.



Безконтактните плащания през дигиталния портфейл ONE wallet (за Android), Apple Pay и Garmin Pay остават активни с изключение на този кратък период на пренастройване на системите.



За устройства с Android плащанията ще са възможни с основната заредена карта в апликакцията чрез доближаване на телефона до NFC четеца на ПОС/ATM, без да се отваря приложението.



Банкоматите на "Пощенска банка" ще бъдат заредени едновременно с левове и евро на 30 декември 2025 г. и по този начин ще се гарантира, че до последните часове на годината клиентите ще могат да теглят и внасят левове, а след 01:00 часа на 1 януари 2026 г. всички банкомати ще разпространяват и приемат само и единствено евро.



Техническото превключване към новата валута в платформите за дигитално банкиране на банката ще започне на 30 декември 2025 г. и по план всички онлайн услуги и операции в мобилното и интернет банкиране, и дигиталния портфейл ONE wallet, ще бъдат възстановени в 12 часа на 2 януари 2026 г.



След 29 декември 2025 г. временно ще бъдат ограничени възможностите за онлайн регистрации в интернет банкирането и за нови регистрации в ONE wallet, като услугите ще бъдат възстановени на 2 януари 2026 г.



Откриване на сметки в лева ще бъде възможно до 29 декември 2025 г.



В периода от 29.12 до 05.01.2026 г. временно ограничена ще бъде възможността за онлайн откриване на сметки и депозити през интернет и мобилното банкиране.



Финансовите центрове на "Пощенска банка" ще работят до 12 часа на 30 декември - последният работен ден, в който ще се извършват платежни операции в лева.



Първият работен ден през новата 2026 г. ще бъде на 5 януари, когато клиентите ще имат достъп и до дигиталните зони за експресно банкиране.



Пощенска банка препоръчва на своите клиенти при подготовката за новогодишните празници и почивните дни да си осигурят достатъчно средства в брой, както и наличност в техните активни карти. Те ще могат да заредят своите карти до 12 часа на 30 декември, след което преводи няма да бъдат възможни.