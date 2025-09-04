ИЗПРАТИ НОВИНА
БНБ: Нито един портфейл няма да остане празен на 1.1.2026
Автор: Диана Бикова 16:21Коментари (0)285
Нито един портфейл няма да остане празен на 1 януари 2026 г., когато започва разплащането с евро. Това обяви Маринела Петрова - съветник на управителя на БНБ, по време на информационна среща в Пловдив, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, предава Plovdiv24.bg.

"Независимостта на централната банка е гарант за стабилност в страната преди и след въвеждането на еврото. Задължение на БНБ е да осигури, че всички граждани и всички фирми ще разполагат с необходимото количество монети и банкноти, за да няма проблем с разплащанията още от първия ден" - каза Петрова.

Централната банка има за задача превалутирането на безналичните средства в банките да не бъдат в ущърб на гражданите и фирмите. 

Функционирането на платежните системи, ще е готово за разплащане още от първия ден. 

Още - гледайте в прикаченото видео

С цел защита и предпазване на гражданите от измами и доставка на фалшили банкноти БНБ работи съвместно с МВР. Всички касиери се обучават на отличителните белези на евро банкнотите. До края на годината ще се проведе такава кампания и за гражданите.



