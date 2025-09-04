ЗАРЕЖДАНЕ...
|БНБ: Нито един портфейл няма да остане празен на 1.1.2026
"Независимостта на централната банка е гарант за стабилност в страната преди и след въвеждането на еврото. Задължение на БНБ е да осигури, че всички граждани и всички фирми ще разполагат с необходимото количество монети и банкноти, за да няма проблем с разплащанията още от първия ден" - каза Петрова.
Централната банка има за задача превалутирането на безналичните средства в банките да не бъдат в ущърб на гражданите и фирмите.
Функционирането на платежните системи, ще е готово за разплащане още от първия ден.
Още - гледайте в прикаченото видео
С цел защита и предпазване на гражданите от измами и доставка на фалшили банкноти БНБ работи съвместно с МВР. Всички касиери се обучават на отличителните белези на евро банкнотите. До края на годината ще се проведе такава кампания и за гражданите.
