© виж галерията Екипи на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) извършват проверка на денонощна автомивка, съобщи председателят на КЗП Александър Колячев на брифинг, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Обектът се намира на околовръстното на Пловдив, до бензиностанция "Шел“.



Сигналът е подаден от гражданин, който твърди, че вместо обявените 4 лева от апарата му са били изтеглени 4 евро. Нарушение е и фактът, че цените в ценоразписа са посочени само в лева.



"За този обект това е първа жалба, която получаваме. Ако се докаже, това ще представлява нарушение на нашия закон. Глобите са от 5 000 до 100 000 лева при първо нарушение, а за неправилно обозначаване на цена — до 7 000 лева“, обясни Колячев.



Той допълни, че гражданите проявяват изключителна активност при подаване на сигнали.



"В повечето случаи те са основателни, в други не. За всеки сигнал и жалба извършваме проверки и при необходимост налагаме мерки. Нарушенията се откриват в 5–7% от проверките“, уточни председателят на КЗП.



От 2 февруари Комисията започва и проверки на вендинг автоматите, добави Колячев.



