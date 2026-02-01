ЗАРЕЖДАНЕ...
|Автомивка на околовръстното на Пловдив таксува 4 евро вместо 4 лева, КЗП и НАП проверяват
Обектът се намира на околовръстното на Пловдив, до бензиностанция "Шел“.
Сигналът е подаден от гражданин, който твърди, че вместо обявените 4 лева от апарата му са били изтеглени 4 евро. Нарушение е и фактът, че цените в ценоразписа са посочени само в лева.
"За този обект това е първа жалба, която получаваме. Ако се докаже, това ще представлява нарушение на нашия закон. Глобите са от 5 000 до 100 000 лева при първо нарушение, а за неправилно обозначаване на цена — до 7 000 лева“, обясни Колячев.
Той допълни, че гражданите проявяват изключителна активност при подаване на сигнали.
"В повечето случаи те са основателни, в други не. За всеки сигнал и жалба извършваме проверки и при необходимост налагаме мерки. Нарушенията се откриват в 5–7% от проверките“, уточни председателят на КЗП.
От 2 февруари Комисията започва и проверки на вендинг автоматите, добави Колячев.
