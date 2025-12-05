Авария в "Смирненски"

© Част от квартал "Смирненски" е без вода днес, научи Plovdiv24.bg. Според сайта на водоснабдителното дружество причината е превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма на ремонтиращата се улица "Генерал Колев". Към момента не е оповестен час, към който водоподаването ще бъде възстановено.



Припомняме, че ремонтните дейности там се извършва от фирма "Парсек груп", по проект на Община Пловдив, финансиран с 1,8 млн. лв. от държавата. Рехабилитацията обхваща участъка от бул. "Пещерско шосе" до ул. "Димитър Страшимиров". След премахването на стария паваж съвместно с "ВиК - Пловдив" е извършена подмяна на водопровода и канализацията, а днес се правят въпросните нови водопроводни връзки.



Улица "Генерал Колев" е сред най-важните вътрешноквартални улици в район "Западен". Това е първият й основен ремонт от 70-те години на миналия век. Срокът за завършване на обекта е до края на годината.