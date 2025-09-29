ИЗПРАТИ НОВИНА
Асфалтират възлово кръстовище в Кючука
Автор: Диана Бикова 14:01
©
До края на деня утре ще бъде завършено асфалтирането на възловото кръстовище на бул. "Никола Вапцаров" и бул. "Македония" в район "Южен" в Пловдив. В целия участък се полага 15 сантиметра битумизирана баластра, има 4 см биндер и отгоре още 4 см полим
ермодифициран асфалто-бетон. Това съобщи за Plovdiv24.bg инж. Пламен Райчев, главен инженер във фирма "ПИМК", подизпълнител на проекта на ВиК за Южния обходен колектор.

Тръбите на обходния колектор са сложени в началото на миналата седмица и още тогава е могло да се асфалтира. От EVN обаче, чрез кмета Костадин Димитров, поискали да използват изкопа и да сложат свободна тръба за бъдещи линии за ток, за да не разкопават тази част на булеварда след година - две.

Възстановяването на пътната настилка е забавено и заради общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта", които пък три дни не могли да се организират да си преместят кабелите на светофара. Затова сега строителите работят под пълна пара. 

"Обещал съм и ще си спазя думата. На 1 октомври движението трябва да се възстанови" - гарантира Райчев. 

Припомняме, че на 30 септември изтича срокът на временната организация за движение, която спря трафика по "Никола Вапцаров" от кръстовището с ул. "Димитър Талев" до кръстовището с "Македония". Променени бяха и маршрутите на автобусите по линии №№ 17, 24, 27, 36 и 116. 

Едновременно с това се работи и по локалното платно на бул. "Македония", за да се свърже обходния колектор с новата канализация на ул. "Петър Стоев".



Статистика: