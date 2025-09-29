ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Асфалтират възлово кръстовище в Кючука
ермодифициран асфалто-бетон. Това съобщи за Plovdiv24.bg инж. Пламен Райчев, главен инженер във фирма "ПИМК", подизпълнител на проекта на ВиК за Южния обходен колектор.
Тръбите на обходния колектор са сложени в началото на миналата седмица и още тогава е могло да се асфалтира. От EVN обаче, чрез кмета Костадин Димитров, поискали да използват изкопа и да сложат свободна тръба за бъдещи линии за ток, за да не разкопават тази част на булеварда след година - две.
Възстановяването на пътната настилка е забавено и заради общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта", които пък три дни не могли да се организират да си преместят кабелите на светофара. Затова сега строителите работят под пълна пара.
"Обещал съм и ще си спазя думата. На 1 октомври движението трябва да се възстанови" - гарантира Райчев.
Припомняме, че на 30 септември изтича срокът на временната организация за движение, която спря трафика по "Никола Вапцаров" от кръстовището с ул. "Димитър Талев" до кръстовището с "Македония". Променени бяха и маршрутите на автобусите по линии №№ 17, 24, 27, 36 и 116.
Едновременно с това се работи и по локалното платно на бул. "Македония", за да се свърже обходния колектор с новата канализация на ул. "Петър Стоев".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 234
|предишна страница [ 1/39 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив промениха датата на събитие заради лошото време
13:55 / 29.09.2025
Математическата гимназия в Пловдив става на 55 години
12:47 / 29.09.2025
Нов инцидент след един от изходите на Пловдив!
11:59 / 29.09.2025
Слаб шофьор потроши камион в Пловдив
11:45 / 29.09.2025
Китайска компания със златен медал в Пловдив отваря Hi-Tech шоуру...
11:27 / 29.09.2025
Закон от физиката е използван при изработката на най-новата атрак...
10:59 / 29.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS