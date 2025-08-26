ИЗПРАТИ НОВИНА
Ограничават движението по част от булевард в Пловдив до 30 септември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 06:15Коментари (0)1233
© Plovdiv24.bg
От ОП “Организация и контрол на транспорта" съобщават, че се спира движението по бул. "Никола Вапцаров“ – по северното платно от кръстовището с ул. "Димитър Талев“ до кръстовището с бул. "Македония“, от 9:30 часа днес до 30 септември.

Причината е извършване на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводната мрежа на гр. Пловдив“.

Маршрутите на автобусите по линии № 17, 24, 27, 36 и 116 се променят, както следва:

Линия № 17

Посока: кв. ,,Прослав“- ЖК ,,Тракия“- А13

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №193 - Бистро ,,Камела“, надясно  по ул. ,,Стефан Стамболов“, спирка №319 – Лунапарк,  ляв завой по бул.,,Александър Стамболийски“  направо по бул.,,Александър Стамболийски“, наляво по ул. ,,Пере Тошев ‘‘ , спирка №288 -  срещу Онкодиспансера, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №61 – 2-ра Градска болница и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №67  – срещу 2-ра Градска болница, наляво по ул. ,,Пере Тошев ‘‘ , спирка №278 -  Онкодиспансера, десен завой по бул.,,Александър Стамболийски“, спирка №19 – Александър Стамболийски , спирка №20 – Лунапарк юг, десен завой по ул. ,,Стефан Стамболов“, спирка №320 – Пицария ,,Верди“, ляв завой по бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №200 - срещу Бистро ,, Камела“ и по маршрута от общинската транспорта схема. 

Линия № 24

Посока: кв. ,,Прослав“- Завод ,,Устрем“

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – срещу баня ‚,Русалка“, надясно  по ул. ,,Димитър Талев“, временна спирка №1 ,  десен завой по ул. ,,Бяло море“ десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №369 – Заведението, спирка №59 – кръстовището с ул.  ,, Георги Кондолов“ наляво по бул.,,Никола Вапцаров“ , спирка №60 -  1-во РПУ и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – бул. ,,Никола Вапцаров“, десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №40 – кметство Район Южен, спирка №41 – Македония 55, ляв завой по ул. ,,Бяло море“ направо по ул. ,,Димитър Талев“,  спирка №17 – след Пощата, десен завой по – бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня ,,Русалка“ и по маршрута от общинската транспорта схема. 

Линия № 27

Посока: кв. ,,Коматево“- Завод ,,Родина“

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – срещу баня ‚,Русалка“, наляво  по ул. ,,Димитър Талев“, временна спирка №1 ,  десен завой по ул. ,,Бяло море“ ляв завой по бул. ,,Македония“ спирка №42 – срещу ,,Билла“ и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Македония“ спирка №15 – магазин ,,Билла“ , десен завой по ул. ,,Бяло море“, ляв завой по ул. ,,Димитър Талев“,  спирка №17 – след Пощата, десен завой по – бул, ,,Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня ,,Русалка“ и по маршрута от общинската транспорта схема. 

Линия № 36

Посока: Южен -  кв ,,Изгрев“

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – срещу баня ‚,Русалка“, наляво  по ул. ,,Димитър Талев“, временна спирка №1 ,  десен завой по ул. ,,Бяло море“ , десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №369 – Заведението, спирка №59 – кръстовището с ул.  ,, Георги Кондолов“, наляво по бул.,,Никола Вапцаров“ , спирка №60 -  1-во РПУ и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – бул ,,Никола Вапцаров“, десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №40 – кметство Район Южен, спирка №41 – Македония 55, ляв завой по ул. ,,Бяло море“ направо по ул. ,,Димитър Талев“,  спирка №17 – след Пощата, десен завой по – бул, ,,Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня ,,Русалка“ и по маршрута от общинската транспорта схема. 

Линия № 116

Посока: Митница -  кв. ,,Изгрев“

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – бул. ,,Никола Вапцаров“, десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №40 – кметство Район Южен, спирка №41 – Македония 55, ляв завой по ул. ,,Бяло море“ направо по ул. ,,Димитър Талев“,  спирка №17 – след Пощата, десен завой по бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №199 – баня ,,Русалка“ и по маршрута от общинската транспорта схема.

В обратна посока:

Бул. ,,Никола Вапцаров“, спирка №194 – срещу баня ‚,Русалка“, наляво  по ул. ,,Димитър Талев“, временна спирка №1 ,  десен завой по ул. ,,Бяло море“ , десен завой по бул. ,,Македония“ спирка №369 – Заведението, спирка №59 – кръстовището с ул.  ,, Георги Кондолов“, наляво по бул. ,,Никола Вапцаров“ , спирка №60 -  1-во РПУ и по маршрута от общинската транспорта схема.


