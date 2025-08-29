ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асфалтират ключово кръстовище в Пловдив в две поредни нощи
Вторият износващ слой ще бъде положен утре вечер – 30.08.2025 г, събота, отново в часовия диапазон от 21 часа до 4 часа.
Движението няма да бъде спирано, създадена е временна организация на движението. Апелът към водачите е за повишено внимание при преминаване през участъка.
