© Кръстовището на "Кукленско шосе“ и ул. "Скопие“ ще бъде асфалтирано две нощи поред. Тази вечер – 29.08.2025 г., петък, в 21 часа ще започне полагането на първия пласт асфалт, като строителните дейности ще продължат до 4 часа сутринта.



Вторият износващ слой ще бъде положен утре вечер – 30.08.2025 г, събота, отново в часовия диапазон от 21 часа до 4 часа.



Движението няма да бъде спирано, създадена е временна организация на движението. Апелът към водачите е за повишено внимание при преминаване през участъка.



