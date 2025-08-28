© Plovdiv24.bg Неочаквано разкопаване на кръстовището на "Кукленско шосе" и улица "Скопие" в Кючук Париж изненада пловдивчани тази сутрин. Хората недоволстват, че още една възлова пътна артерия в район "Южен" е проблемна за водачите.



В момента се извършва ремонт на "Кукленско шосе", припомни чрез Plovdiv24.bg районният кмет Атанас Кунчев.



Старият асфалт ще се премахне в две поредни вечери, с цел да не се спира движението на автомобили. Снощи е била фрезована едната половина, а довечера - другата. Тази сутрин се е наложило да се работи по обезопасяването на разкритите шахти, което вероятно е причинило дискомфорт на водачите. Първият пласт асфалт трябва да се положи утре, а вторият - или в събота или в понеделник, според организацията на работа на самата фирма.



Целта е преди 15 септември ремонтът на Кукленско да бъде приключен, допълни Кунчев.



