|Разкопаха кръстовище на "Кукленско шосе"
В момента се извършва ремонт на "Кукленско шосе", припомни чрез Plovdiv24.bg районният кмет Атанас Кунчев.
Старият асфалт ще се премахне в две поредни вечери, с цел да не се спира движението на автомобили. Снощи е била фрезована едната половина, а довечера - другата. Тази сутрин се е наложило да се работи по обезопасяването на разкритите шахти, което вероятно е причинило дискомфорт на водачите. Първият пласт асфалт трябва да се положи утре, а вторият - или в събота или в понеделник, според организацията на работа на самата фирма.
Целта е преди 15 септември ремонтът на Кукленско да бъде приключен, допълни Кунчев.
