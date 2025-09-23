© виж галерията За движение тази сутрин бе отворено изцяло ремонтираното "Кукленско шосе", след като през уикенда бе рехабилитирана и последната отсечка в района на Митница – Пловдив. По този начин приключва обновяването на една от входно-изходните артерии на града заедно с прилежащата инфраструктура – тротоари, бордюри, подземни комуникации, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.



Изключение прави единствено кръстовището с улица "Индустриална“, което ще бъде ремонтирано едва след като бъдат положени комуникациите по проекта на ВиК за Южния обходен колектор.



От фирмата-изпълнител заявиха, че до две седмици при подходящи атмосферни условия ще бъде положена маркировка на най-новите участъци, ще бъдат извършени и довършителни дейности по средната ивица и тротоарните настилки.