"Кукленско шосе" е готово и отворено за движение

© Plovdiv24.bg Цялото "Кукленско шосе" е отворено за движение. Завършен е ремонтът на последната отсечка, както и на всички кръстовища, съобщи за Plovdiv24.bg кметът на район "Южен" Атанас Кунчев.



Ремонтът на важната пътна артерия се извършваше на отделни участъци, като фирмата беше поела ангажимент строителните дейности да приключат преди 15 септември и за първия учебен ден шосето да бъде отворено.



Последната отсечка беше затворена на 11 август. Рехабилитацията обхващаше източното платно в участъка от кръстовището на "Митническо бюро Пловдив" до землищната граница на Община Пловдив. По време на ремонта движението се осъществяваше двупосочно в западното платно.