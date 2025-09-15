ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Кукленско шосе" е готово и отворено за движение
Ремонтът на важната пътна артерия се извършваше на отделни участъци, като фирмата беше поела ангажимент строителните дейности да приключат преди 15 септември и за първия учебен ден шосето да бъде отворено.
Последната отсечка беше затворена на 11 август. Рехабилитацията обхващаше източното платно в участъка от кръстовището на "Митническо бюро Пловдив" до землищната граница на Община Пловдив. По време на ремонта движението се осъществяваше двупосочно в западното платно.
