Археолог: На Небет тепе трябва да има контролиран достъп

Можем ли да кажем как се развива археологическият комплекс "Небет тепе" като туристическа атракция, г-н Кисьов?



Небет тепе като туристическа атракция все още не буди такъв интерес по отношение на туристическия поток. Приблизително интересът е същият, както беше преди няколко месеца, след непосредственото откриване на обекта. Ние тогава направихме електронно преброяване, включвайки както празнични дни, така и делнични, и статистиката сочеше, че на час обектът се посещава от 200 до 250 човека, което на месец прави приблизително между 50 000 и 60 000 човека. Интересното е, че след 4 месеца, приблизително, интересът е запазен.



Но не трябва да се заблуждаваме, че това е главно заради археологическия обект. Небет тепе се възприема явно като атрактивно място, което е и природна забележителност, откъдето може да се наблюдава град Пловдив всекидневно и целодневно, както и вечерно време, включително, и затова всички туристически групи, организирани и индивидуални, на практика посещават обекта. Голяма част от тях, като предимно чужденците, проявяват интерес към археологическите останки и задават допълнителни въпроси по отношение на историята на това място.



Т.е. необходимо е да се изгради една експозиция, която да представя на посетителите не само археологическите обекти in situ с крепостни съоръжения, въпреки че навсякъде са сложени информативни табели, които обясняват накратко колко представлява обекта. Ние от два месеца работним за това и смятаме, че до началото на следващата година ще открием официално постоянна експозиция в Бакаловата къща, както е предвидено и по проекта на Общината, независимо, че тя ще бъде бъде малка, но това са възможностите на къщата.



Там ще представям историята на археологическите проучвания на самия обект, неговата характеристика, пълна информация за това, че това е бил обект на култови практики, на живот от близо 7000 години. Защото най-раните следи от обитаване на самия хълм и на тепето са от каменно-медната епоха от V-VI хилядолетие пр.Хр., и на практика като такъв интересен център по отношение на топография, той е обитаван в продължение на близо 7000 години. В тази експозиция ще бъде представена точно тази древна история на тепето, заедно с историята на Филипопол - визуално, с графични възстановки, оригинални предмети, експонати и т.н.



И освен това, в Бакалова къща допълнително ще бъде дислоциран и един информационен център, който ще дава информации с видеопрожекции. Предвиждаме да има и такива практични атракции, свързани с археологията, като обучителни семинари и малка конферентна зала. По всичко това сега се работи и се надявам в началото на следващия година да бъде открито официално. А също така, положихме усилия да отворим и сувенирен магазин в Баятова къща - съседната къща, като целта ни беше просто да видим какъв е интересът, да направим маркетингово проучване по отношение на този голям интензивен туристически поток, който както казахме, на месец е между 50 и 60 хиляди човека, за да видим какъв е интересът спрямо един музеен магазин. Нещата са неясни общо взето, такава е практика навсякъде. Интересът към магазина ще се види, когато се открие експозицията. Защото в момента туристите главно проявяват интерес и питат за наличието на такава експозиция.



И все пак, какво смятате като специалист, археолог - може ли Небет тепе като археологически обект да се сравнява с други такива по света? Превъзхожда ли ги дори, можем да попитаме, и какво още ви се иска още да направите на него?



Като характеристика Небет тепе с нищо не превъзхожда никакъв обект. Има много обекти и в Турция, и в Гърция, и в Италия, чието съществуване започва от V-VI хилядолетие и продължава почти 7000 години, при Небет тепе е същото. Но по отношение на интереса на туристите, аз неслучайно казвам, че не трябва да се заблуждаваме, че този засилен интерес на туристите идва главно заради археологическия обект. Защото наистина няма друг археологически обект в града с такава голяма посещаемост, тя даже надхвърля интереса и спрямо Царевец. Но тук не трябва да се заблуждаваме, че интересът е заради археологията само, а заради самото тепе като разположение и природна даденост.



В Гърция нещата отдавна са минали на друга плоскост и при подобни обекти там се създават археологически паркове. Тук също е много подходящо Небет тепе да бъде превърнато в археологически парк. За това обаче се изисква доста време и озеленяване с подходяща растителност, за да може тепето да бъде превърнато точно в такъв археологически парк, в който ще има възможност хората да се разхождат не само на самото тепе, но и по неговите склонове. На практика вече инфраструктурата е изградена – има подходи, има осветление. Но проблемът е, че за разлика от тези обекти, които са ни познати в Гърция, Турция, Италия, ние все още сме подчинени на някакво провинциално разбиране и криворазбрана демокрация.



Обектът трябваше отдавна да бъде затворен за посещение, той трябва да има контролиран достъп. Но според условията на програмата, по която частично е финансиран обекта, ние не можем да развиваме стопанска дейност, т.е. не можем да събираме вход.



Да, до 5 години, обаче на практика по този начин се губи на година един приход от близо 1 милион, и на практика Общината трябва да влага сега допълнителни средства, които въобще не са малко. Сега ние плащаме тока и за всичко друго от Археологическия музей. Токът за Небет тепе на месец е над 1000-2000 лева. Предполагам, че той ще се увеличи. Откъде да ги взема тези пари, освен от приходите на музея? Или пък общината покрива тези разходи - това са ток, вода, които пак казвам, са в големи размери. Освен това, стопанисването на археологическия комплекс, е смесено. Ние отговаряме за състоянието на консервация и реставрация на археологическия обекти, Общината чрез своите ОП -та "Чистота" и "Паркове и градини" се грижат за поддържане на растителността и на чистотата.



Става споделена отговорност?



Да, споделена отговорност, но искам да кажа, че това всичко са огромни разходи, а тези разходи няма кой да ги покрива, т.е. покриват ги данъците на хората. И затова трябва на този етап поне да положим усилия да ограничим достъпа. Всеки ден се изнасят тонове боклуци от там, от самите посетители, които в повечето случаи са млади хора, особено в нощно време. Те на групи се катерят по зидовете, постоянно се хвърлят бутилки, мърси се обекта, независимо, че има табели и охрана, която предупреждава тези мари хора, но както виждате, нещата от много години спрямо новите поколения са изпуснати, всичко е див либерализъм и липса на дисциплина. Те смятат, че всичко трябва да е безплатно, без да имат никакви ангажименти.



А в същото време вече два пъти дежурни екипи се налагаше да идват, за да вадят двама роми от водохранилището, от средновековната шахта, защото влизат в нея, за да събират стотинки, които посетителите хвърлят, после не могат да излязат.



В същото време "Паркове и градини“ доколкото могат, полагат усилия. Има големи дървета, които се изсечени и трябва да бъдат премахнати, за да не се случват такива инциденти, като този, който скоро се случи. И всичко това е ресурс, който Общината влага. И затова аз мятам, че рано или късно този обект трябва да бъде затворен от двете страни и двата подхода. И както е по цял свят, след 20.00 часа примерно обектът да не бъде посещаван, защото рано или късно, въпрос на време е, да се случи нещо, което няма да е приятно за никой. И тогава всички ще посочват Общината, или пък длъжностните лица като отговорни.



А тези, които ще пострадат, не мислят, четрябва да изпълняват определени изисквания и права.



А колкото до приходите, сега ще разчитате на тази музейна сбирка и магазин за сувенири, които ще правите в двете къщи?



Да, на практика приходите, които ще се реализират ще са, за да можем да покриваме поне частично разходите там за ток, вода и други подобни. Това ще бъде с вход - и музейният магазин, който реално ще заработи от пролетта на другата година интензивно, а паралелно с него и експозицията в къщата.



А "Археология за всеки“ ще продължи ли и ще има ли връзка с Небет тепе?



"Археология за всеки“ е комплексна програма и има различни прояви, свързани с млади хора, насочени и с младата публика, но и насочени и към възрастните, включително специално за пенсионерите. Това ще продължи, като вече ще има и турове специално за Небет тепе. Включително, там през следващата година, като се открие експозицията, ще има постоянни екскурзоводи, които срещу определена такса ще изнасят и специализирани беседи. Сега също могат да се изнасят, но чрез заявка в музея. Има я опцията, ние сме го обявили, но чрез заявка в музея, докато след като се открие експозицията в Бакалова къща, там ще има постоянен екскурзовод и на място, всеки, който желае, ще му бъде изнасяна беседа срещу заплащане.



А този вход, който е обявен по програмата, няма как да се съкрати този срок от 5 години?



Обектът трябва да се поддържа и трябва да се мисли как?



Обектът е тежък, той трябва да се поддържа. Виждате сега, че свлачището, което стана там миналата година, изграждането на подпорно съоръжение, укрепването на крепостната стена, парите предполагам ще достигнат до милион.



Така че разходите винаги са големи и тези разходи трябва по някакъв начин да се покриват. И това го правят всички държави, които имат такова богато културно наследство. Нищо не е безплатно.