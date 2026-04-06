Полицаи от Септември заловиха иманяр, извършващ незаконна дейност в района на културно-историческа местност. Действията по разследване се осъществяват под надзора на прокурор от Окръжната прокуратура в Пазарджик.

В петък екипи на РУ-Септември провели полицейска операция на територията на Ветрен. В землището на града, където се помещава и културно-исторически обект, органите на реда засекли 40-годишен мъж от Пловдив.

Неизвестният до момента на полицията иманяр бил оборудван със съвременен метал-детектор, лопати и кутия с 34 непочистени монети, имащи белезите на културно-исторически ценности. Полицаите извършили и претърсвания на адреси, където пребива мъжът в Пазарджик, Пловдив и село Мало Конаре.

Там били открити различни приспособления и техническо оборудване за метал-детектори. Всички открити вещи и предмети, имащи отношение към престъпната дейност, са иззети, а притежателят им задържан в ареста. Спрямо него е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.