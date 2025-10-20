Арестуваха мъж с метален лост на булевард "Васил Априлов" в Пловдив

© Около 2.40 часа днес автопатрул на Второ РУ бил насочен към сигнал от телефон 112, че на булевард "Васил Априлов“ в Пловдив мъж разбива вендинг апарат за топли напитки, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР.



При предприетите незабавни заградителни действия в близост до местопроизшествието униформените заловили 47-годишния извършител, който носел в себе си метален лост.



Според първоначалния оглед материалните щети по машината са за около 2000 лева. По случая е образувано досъдебно производство.