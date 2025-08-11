ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Арести на шофьори в Пловдив!
В Пловдив екип на Трето РУ заловил 63-годишна шофьорка с около 1,7 промила. На бул. "Александър Стамболийски“ техни колеги от Първо РУ установили, че 43-годишен управлява автомобила си с повече от 1,4 промила в кръвта. 47-годишен водач с над 1,8 промила попаднал в Четвърто РУ. Друг, на 31 години, бил задържан в Шесто РУ, след като дрегерът регистрирал наличие на алкохол над 2 промила, а драг чекът също реагирал положително.
Междувременно мъртвопиян, с над 3 промила, бил 48-годишен шофьор, хванат от служителите на реда в Хисаря. Водач на 38 години пък бил издирен и задържан от полицаи на РУ-Стамболийски, след като избягал от предизвикана катастрофа с материални щети. В хода на проверката мъжът отказал да бъде тестван с дрегер, но дал кръвна проба за химически анализ.
Срещу всички извършители са започнати бързи производства, а на трима от тях личните автомобили са иззети по законоустановения ред.
Към тези данни се причисляват още 6 бързи производства, образувани от началото на месеца срещу пияни и дрогирани водачи, като в един от случаите също е било конфискувано моторно превозно средство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 81
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Овладяха пожара до Ботаническата градина в Пловдив
17:41 / 11.08.2025
Каназирева: Сбъднах всичко, но не с късмет, а с труд и себераздав...
17:30 / 11.08.2025
Ремонт на ВиК Пловдив променя маршрутите на два автобуса
16:51 / 11.08.2025
Пожарни, водоноски и доброволци гасят пожара в "Тракия"
16:45 / 11.08.2025
Горят треви до блок в "Тракия", има опасност за паркинга
16:23 / 11.08.2025
Голям пожар на метри от електрическа подстанция в Пловдив!
16:09 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS