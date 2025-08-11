Арести на шофьори в Пловдив!

© От началото на месеца са били задържани 12 водачи, а на четирима от тях автомобилите са иззети. Само през изминалите почивни дни на територията на областната дирекция на МВР Пловдив са засечени шестима души, седнали пияни зад волана. При единия от тях е отчетена комбинация с наркотично вещество.



В Пловдив екип на Трето РУ заловил 63-годишна шофьорка с около 1,7 промила. На бул. "Александър Стамболийски“ техни колеги от Първо РУ установили, че 43-годишен управлява автомобила си с повече от 1,4 промила в кръвта. 47-годишен водач с над 1,8 промила попаднал в Четвърто РУ. Друг, на 31 години, бил задържан в Шесто РУ, след като дрегерът регистрирал наличие на алкохол над 2 промила, а драг чекът също реагирал положително.



Междувременно мъртвопиян, с над 3 промила, бил 48-годишен шофьор, хванат от служителите на реда в Хисаря. Водач на 38 години пък бил издирен и задържан от полицаи на РУ-Стамболийски, след като избягал от предизвикана катастрофа с материални щети. В хода на проверката мъжът отказал да бъде тестван с дрегер, но дал кръвна проба за химически анализ.



Срещу всички извършители са започнати бързи производства, а на трима от тях личните автомобили са иззети по законоустановения ред.



Към тези данни се причисляват още 6 бързи производства, образувани от началото на месеца срещу пияни и дрогирани водачи, като в един от случаите също е било конфискувано моторно превозно средство.