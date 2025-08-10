ЗАРЕЖДАНЕ...
|Акция на МВР заради заразата край Пловдив
"Проверяват се МПС-та и търговци, тъй като има забрана за продажба, търговия и придвижване на овце и кози. До момента не са констатирани нарушения“.
Това каза в предаването "Тази събота и неделя“ Георги Казаков от Икономическа полиция в Пловдив.
"Проверките текат вече от месец на всички регламентирани и нерегламентирани пазари. За този месец няма нарушения, свързани с животни, има нарушения, свързани със закона за движение по пътищата“, посочи още Казаков.
общо новини по темата: 24
