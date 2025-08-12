© Plovdiv24.bg виж галерията Известният пловдивски агробизнесмен Красимир Кумчев, който от години алармира, че българското селско стопанство загива, повдига темата за ветеринарните лечебници по селата. Въпросът е особено актуален в контекта на увеличаващите се огнища на болести сред животните. Ето какво смята Кумчев:



"Д-р Борис Мандиев и д-р Запрян Запрянов бяха ветеринарните лекари на стопанството, което ръководех в едно друго време.



Освен че отговаряха за здравния статус на няколко хиляди пилета, овце и крави, в лечебницата се грижеха и за животните от частния сектор. Знаеха във всяка къща колко и какви животни има.



През последните години в България сякаш има повече болести по животните, отколкото са самите животни!



Птичи грип, чума по овцете и прасетата, син език по говедата и още, и още – поразиха всичко, което беше останало.



А то и без това беше малко. Но унищожението им продължава, сякаш имат норма да изпълняват.



Това е причината за високите цени – ние не произвеждаме! Тези снимки са на ветеринарната лечебница в село Рогош – там, където д-р Мандиев и д-р Запрянов изследваха и лекуваха животните на хората.



Днес тя изглежда така. Все пак някой се е сетил на входа да постави некролога на д-р Мандиев. Некролог – каква метафора!"