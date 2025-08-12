ИЗПРАТИ НОВИНА
Агробизнесмен: Това е причината за високите цени – не произвеждаме
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:36
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Известният пловдивски агробизнесмен Красимир Кумчев, който от години алармира, че българското селско стопанство загива, повдига темата за ветеринарните лечебници по селата. Въпросът е особено актуален в контекта на  увеличаващите се огнища на болести сред животните. Ето какво смята Кумчев:

"Д-р Борис Мандиев и д-р Запрян Запрянов бяха ветеринарните лекари на стопанството, което ръководех в едно друго време.

Освен че отговаряха за здравния статус на няколко хиляди пилета, овце и крави, в лечебницата се грижеха и за животните от частния сектор. Знаеха във всяка къща колко и какви животни има. 

През последните години в България сякаш има повече болести по животните, отколкото са самите животни!

Птичи грип, чума по овцете и прасетата, син език по говедата и още, и още – поразиха всичко, което беше останало.

А то и без това беше малко. Но унищожението им продължава, сякаш имат норма да изпълняват.

Това е причината за високите цени – ние не произвеждаме! Тези снимки са на ветеринарната лечебница в село Рогош – там, където д-р Мандиев и д-р Запрянов изследваха и лекуваха животните на хората. 

Днес тя изглежда така. Все пак някой се е сетил на входа да постави некролога на д-р Мандиев. Некролог – каква метафора!"


12.08.2025 Нови сигнали от собственици на животновъдни обекти за заразени стада в Пловдивско
11.08.2025 Нерегламентиран транспорт на дребни преживни животни е установен в Пловдивска област
10.08.2025 Акция на МВР заради заразата край Пловдив
09.08.2025 Тежко положение в Пловдивско, скоро забраните няма да бъдат премахнати
04.08.2025 БАБХ удължава мерките срещу разпространението на шарка по овце и кози в Пловдивско
31.07.2025 Тежка епизоотична обстановка в Пловдивска област
