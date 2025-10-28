97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив

© Бившата шефка на Басейнова дирекция Цветелина Кънева 97 свидетели са били разпитани в досъдебното производство срещу бившата директорка на Басейнова дирекция - ИБР Цветелина Кънева-Абдо. През 2020 г. тя беше арестувана при показна акция на полицията по нареждане на бившия главен прокурор Иван Гешев. От пловдивската прокуратура съобщиха тогава, че били констатирани поне 40 обекта в района на Пловдив с незаконни сондажи (за водовземане от подземни източници) в някои предприятия, но по нито едно от тях не било направено предписание. Пет години по-късно процесът срещу Кънева-Абдо е в начална фаза, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Делото веднъж е връщано в прокуратурата за отстраняване на нарушенията, което е направено в законовия срок преди днешното разпоредително заседание. Държавното обвинение даде възможност на обвиняемата и защитата да изберат дали процесът да протече по съкратената процедура или по общия ред с призоваване на всички свидетели от списъка в обвинителния акт.



Адвокат Ивайло Найденов поиска само част от свидетелите да бъдат разпитани в зала и изброи поименно 13 лица. Сред тях е и Маргарита Каназирева, както и вещо лице, изготвило техническа експертиза. Не държали на устните показания на останалите 84 свидетели и считали, че не е необходимо да се разпитват с оглед на процесуална икономия на време.



Съдът уважи искането на защитата, като подчерта, че в хода на процеса ще се ползват показанията от досъдебното производството на свидетелите, които няма да бъдат призовавани.



Първото заседание по същество е насрочено за 15 декември от 9:30 ч.