|97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
Делото веднъж е връщано в прокуратурата за отстраняване на нарушенията, което е направено в законовия срок преди днешното разпоредително заседание. Държавното обвинение даде възможност на обвиняемата и защитата да изберат дали процесът да протече по съкратената процедура или по общия ред с призоваване на всички свидетели от списъка в обвинителния акт.
Адвокат Ивайло Найденов поиска само част от свидетелите да бъдат разпитани в зала и изброи поименно 13 лица. Сред тях е и Маргарита Каназирева, както и вещо лице, изготвило техническа експертиза. Не държали на устните показания на останалите 84 свидетели и считали, че не е необходимо да се разпитват с оглед на процесуална икономия на време.
Съдът уважи искането на защитата, като подчерта, че в хода на процеса ще се ползват показанията от досъдебното производството на свидетелите, които няма да бъдат призовавани.
Първото заседание по същество е насрочено за 15 декември от 9:30 ч.
