ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
Автор: Диана Бикова 12:42Коментари (0)1142
©
Бившата шефка на Басейнова дирекция Цветелина Кънева
97 свидетели са били разпитани в досъдебното производство срещу бившата директорка на Басейнова дирекция - ИБР Цветелина Кънева-Абдо. През 2020 г. тя беше арестувана при показна акция на полицията по нареждане на бившия главен прокурор Иван Гешев. От пловдивската прокуратура съобщиха тогава, че били констатирани поне 40 обекта в района на Пловдив с незаконни сондажи (за водовземане от подземни източници) в някои  предприятия, но по нито едно от тях не било направено предписание. Пет години по-късно процесът срещу Кънева-Абдо е в начална фаза, предава репортер на Plovdiv24.bg

Делото веднъж е връщано в прокуратурата за отстраняване на нарушенията, което е направено в законовия срок преди днешното разпоредително заседание.  Държавното обвинение даде възможност на обвиняемата и защитата да изберат дали процесът да протече по съкратената процедура или по общия ред с призоваване на всички свидетели от списъка в обвинителния акт. 

Адвокат Ивайло Найденов поиска само част от свидетелите да бъдат разпитани в зала и изброи поименно 13 лица. Сред тях е и Маргарита Каназирева, както и вещо лице, изготвило техническа експертиза. Не държали на устните показания на останалите 84 свидетели и считали, че не е необходимо да се разпитват с оглед на процесуална икономия на време.

Съдът уважи искането на защитата, като подчерта, че в хода на процеса ще се ползват показанията от досъдебното производството на свидетелите, които няма да бъдат призовавани. 

Първото заседание по същество е насрочено за 15 декември от 9:30 ч.


Още по темата: общо новини по темата: 36
19.11.2021 Съдят общинари и директор на басейнова дирекция за подкупи
16.07.2020 Домашен арест и за бившата шефка на Басейнова дирекция - Пловдив
08.06.2020 Йорданка Цонева поема временно дирекция "Екология и управление на
отпадъците"
08.06.2020 Еколог № 1 на община Пловдив оглави Басейнова дирекция
05.05.2020 Привлякоха като обвиняем изпълнителния директор на "Лъки инвест" АД 
01.04.2020 Цветелина Кънева вече не е шефка на "Басейнова дирекция"
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Не могат да осъдят пловдивчанина, рязал мантинела на АПИ
12:23 / 28.10.2025
Кметът на Минерални бани: Тормоз!
11:55 / 28.10.2025
Кметът на "Тракия": Монтирахме 19 нови стойки за велосипеди
10:39 / 28.10.2025
Кой владетел успява да присъедини Пловдив към пределите на Българ...
10:28 / 28.10.2025
Военни "превзеха" стадион "Пловдив", разположиха техника и автома...
09:23 / 28.10.2025
Пловдивчанка отиде до магазина с 20 хиляди лева, не помни къде ги...
08:36 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Замърсиха реките Юговска и Чепеларска
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: