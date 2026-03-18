8 години и половина работа за апартамент в Пловдив
Тези оценки са част от широк европейски анализ на достъпността на жилища, който съпоставя средни имотни цени със средните доходи на населението и включва реални ипотечни лихви, коригирани спрямо инфлацията.
Това поставя Пловдив сред по‑достъпните големи градове в България, особено на фона на европейските столици и големи мегаполиси като Москва, които са в дъното на класациите по достъпност.
Пазарът на недвижими имоти в Пловдив стабилно нараства, въпреки периодични колебания в броя сделки и предлагането. Средните цени на жилищата се движат в широк диапазон, в зависимост от локацията, типа на строителството, възрастта и състоянието на сградата:
Около €1 200 – €1 350 за кв. м е средната стойност на жилищни имоти в града през 2025–2026 г., според различни брокерски данни и пазарни наблюдения.
Най‑скъпите имоти в Пловдив са традиционно в Центъра и близките до него зони. Там цената на квадратен метър достига между 1 600 и 1 700 евро, като Каменица‑1 и Младежкия хълм понякога дори надминава центъра по офертни нива. "Мараша" е малка, но все пак си оства търсена зона, където цените варират между 1 650 и 1 750 евро за квадратен метър.
В други квартали, като Каменица‑2 и Кършияка, цените са по‑умерени, но все още значително високи. Там квадратният метър струва между 1 260 и 1 550 евро в по‑активните части, докато в Тракия, голям квартал с много ново строителство, цените се движат около 1 150–1 250 евро.
По‑достъпни са "Смирненски", "Беломорски" и "Остромила". Там се срещат както панелни блокове, така и нови сгради, а цените за квадратен метър варират между 1 150 и 1 350 евро.
В периферията на Пловдив могат да се намерят жилища на още по‑достъпни нива, като така всеки купувач може да избере според бюджета и предпочитанията си. Цените извън централните части остават по‑умерени, но тенденциите сочат общо поскъпване, подхранвано от ограничено предлагане на качествени имоти и стабилно търсене.
еди мърфи
преди 1 ч. и 0 мин.
ще стане за 8.5 години,но ако нямаш никакви други разходи-храна,ток,гориво,лекарства
elma
преди 3 ч. и 44 мин.
А пловдивчани са с едни от най-ниските заплати в страната! Отказ от всичко в името на апартамент-кутийка!
