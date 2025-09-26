60 месеца след смъртта на Куковска няма окончателна присъда за евентуалния убиец

© Близките и приятелите на убитата Красимира Куковска от село Бегово чакат вече 60 месеца да чуят окончателна присъда за подсъдимия Любомир Петров, но ще се случи ли това скоро?



Днес в Окръжен съд Пловдив се проведе поредното заседание по случая от есента на 2020 година. В залата бе обсъдена изготвената от вещите лица съдебномедицинска и балистична експертиза,която стана повод за отлагане на процеса, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Защитата на Любомир постави под съмнение извършите действия от вещите лица на 8 юли тази година.



С помощта на жив модел, сходен по телосложение на жертвата, медиците са отговорили на въпросите, зададени им от съда и са заснели положенията на телата на Красимира и Любомир в конкретната нощ. Разгледани са били три вероятни позиции на тялото на убитата - права, седнала и полегнала, както и къде се е намирала пушката.



Според адвокатите на Любомир действията им нямат процесуална стойност. Адвокатите посочват, че не са дадени изчерпателни отговори на всички въпроси, липсват схеми и геодезически измервания.



От своя страна вещите лица обясниха, че няма значение дали се използва софтуер, или жив модел, стига да са спазени основните условия - височина на входната рана и положенията прав, седнал, легнал. Подобни действия били правени и в досъдебната фаза - веднъж с чучело и веднъж с жив модел, защото по документи не може да се направи точна реконструкция.



Прокуратурата определи исканията за геодезични измервания като неоснователни, тъй като геодезисти официално отказали участие в експерименти от такъв тип. Затова било потърсено вещо лице с физически познания, което да изгради възстановката.



"Няма логика за отлагане. С цялото ми уважение, но скоро защитата може да поиска и ексхумация на тялото на пострадалата?", репликира представителят на държавното обвинение.



Съдебният състав обаче отбеляза, че приложените снимки не дават достатъчна яснота за разстоянията и параметрите - например височината на спусъка от пода и височината на приклада на пушката.



На вещите лица бе дадена последна възможност да изготвят детайлни схеми с всички описани разстояния и да приложат снимки от мястото в оригинален мащаб, така че фактите и обстоятелствата да бъдат онагледени пълно и без противоречия. Едва след като това бъде сторено, съдът ще прецени приемането на експертизата.



Процесът продължава на 19 ноември.



Припомняме, че според обвинителния акт Любомир Петров е успял да влезе в дома на Крисимира след скандал. В стаята била оставена въздушната пушка, подпряна на дивана. Любомир се възползвал от ситуацията, като взел оръжието и стрелял към гърдите на Красимира. Проектилът попаднал в сърцето й и жената починала. Любомир се обадил на родителите си, на приятели и подал сигнал на телефон 112. Пред всички той представил случая като самоубийство. Тази му версия е била опровергана от събраните доказателства.