60 месеца след смъртта на Куковска няма окончателна присъда за евентуалния убиец
Автор: Ивет Калчишкова 13:26Коментари (0)551
©
Близките и приятелите на убитата Красимира Куковска от село Бегово чакат вече 60 месеца да чуят окончателна присъда за подсъдимия Любомир Петров, но ще се случи ли това скоро?

Днес в Окръжен съд Пловдив се проведе поредното заседание по случая от есента на 2020 година. В залата бе обсъдена изготвената от вещите лица съдебномедицинска и балистична експертиза,която стана повод за отлагане на процеса, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Защитата на Любомир постави под съмнение извършите действия от вещите лица на 8 юли тази година.

С помощта на жив модел, сходен по телосложение на жертвата, медиците са отговорили на въпросите, зададени им от съда и са заснели положенията на телата на Красимира и Любомир в конкретната нощ. Разгледани са били три вероятни позиции на тялото на убитата - права, седнала и полегнала, както и къде се е намирала пушката. 

Според адвокатите на Любомир действията им нямат процесуална стойност. Адвокатите посочват, че не са дадени изчерпателни отговори на всички въпроси, липсват схеми и геодезически измервания.

От своя страна вещите лица обясниха, че няма значение дали се използва софтуер, или жив модел, стига да са спазени основните условия - височина на входната рана и положенията прав, седнал, легнал. Подобни действия били правени и в досъдебната фаза - веднъж с чучело и веднъж с жив модел, защото по документи не може да се направи точна реконструкция.

Прокуратурата определи исканията за геодезични измервания като неоснователни, тъй като геодезисти официално отказали участие в експерименти от такъв тип. Затова било потърсено вещо лице с физически познания, което да изгради възстановката. 

"Няма логика за отлагане. С цялото ми уважение, но скоро защитата може да поиска и ексхумация на тялото на пострадалата?", репликира представителят на държавното обвинение. 

Съдебният състав обаче отбеляза, че приложените снимки не дават достатъчна яснота за разстоянията и параметрите - например височината на спусъка от пода и височината на приклада на пушката.

На вещите лица бе дадена последна възможност да изготвят детайлни схеми с всички описани разстояния и да приложат снимки от мястото в оригинален мащаб, така че фактите и обстоятелствата да бъдат онагледени пълно и без противоречия. Едва след като това бъде сторено, съдът ще прецени приемането на експертизата.

Процесът продължава на 19 ноември.

Припомняме, че според обвинителния акт Любомир Петров е успял да влезе в дома на Крисимира след скандал. В стаята била оставена въздушната пушка, подпряна на дивана. Любомир се възползвал от ситуацията, като взел оръжието и стрелял към гърдите на Красимира. Проектилът попаднал в сърцето й и жената починала. Любомир се обадил на родителите си, на приятели и подал сигнал на телефон 112. Пред всички той представил случая като самоубийство. Тази му версия е била опровергана от събраните доказателства.


Още новини от Новини от Пловдив:
МВР-Пловдив влиза в 12 населени места
11:45 / 26.09.2025
Почина шофьорът от снощната катастрофа в Пловдив
11:02 / 26.09.2025
11:02 / 26.09.2025
20 златни медала за иновации и технологии на 79-ия международен т...
10:55 / 26.09.2025
10:55 / 26.09.2025
Сериозно е положението на шофьора на БМВ-то след снощния сблъсък ...
09:58 / 26.09.2025
09:58 / 26.09.2025
Евгени Минчев с интересно начинание в Пловдив, припомня ни години...
08:29 / 26.09.2025
08:29 / 26.09.2025
Спират движението на автомобили по някои улици в Пловдив
06:45 / 26.09.2025
06:45 / 26.09.2025

