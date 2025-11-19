© Plovdiv24.bg виж галерията Запис от следствен експеримент, проведен дни след убийството на Красимира Куковска от село Бегово, бе възпроизведен днес в съдебната зала, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



В него подсъдимият за смъртта на младата жена Любомир Петров дава подробни обяснения как се е стигнал до фаталния спусък.



Около 23.00 часа Петров е преминал през двора на къщата и влязъл в нея. Красимира била седнала в детската стая, а до нея е била подпряна пушка.



"Питах я какво прави тази пушка тук. Тя ми каза да я гръмна. Отвърнах, й че това няма как да стане, защото е майка на двете ми деца", обяснява пред разследващите Петров на 17 септември 2020 година.



След въпрос къде се е намирала пушката обвиняемият обяснява, че Красимира я е ударила с крак и пушката е паднала на земята с дулото към него.



По време на експеримента Петров показва, че е взел пушката от земята и я обърнал, като дулото вече е било насочено към Красимира.



"Питах я каква е тази работа. Тя ми каза, че й липсват майка й и баща й. Хвана пушката отпред и си я постави между гърдите. Държеше я с двете ръце, а другата част опря в мен. Дърпаше дулото напред и назад и тя гръмна.



Почнах да я викам "Краси, Краси" и видях, че по тениската има петно с кръв. Хванах я за лицето, за да видя признаци на живот. Нямаше отговор".



Според обясненията му след гърма пушката е паднала в краката й, защото Петров също я е пуснал.



"Взех пушката и я оставах до телевизора в хола, където седи по принцип. След това излязох навън и звъннах на баща ми и му казах да дойде бързо. Вратата беше заключена. Казах му какво е станало. Той ме попита защо съм преместил пушката. Той си съблече тениската и с нея я избърсах, а след това я оставих в право положение до Красимира".



По време на експеримента Петров показа как точно е избърсал пушката и заедно с тениската я е занесъл до детската.



След това върнал обратно тениската, баща му я е облякъл и е извел бебето от къщата. По-късно е дошла майката на Петров, която е извикала д-р Касабова, която е първият медик, констатирал смъртта на жената.



По-късно Петров сам се е обадил на 112. От заснетите кадри се вижда и цялата голяма къща на Куковска. Добре поддържаният двор с деските катерушки, басейнът и къщата показват, че тя се готвела за хубав и дълъг живот със своето семейство.



Освен следствения експеримент в зала днес бе показано и оръжието, възпроизвело фаталния изстрел. Причината за това бе съдебно-медицинската и балистична експертиза на вещите лица. Те нагледно показваха какви са измерените разстояния.



На 22 януари 2026, за когато е насрочено следващото заседание по случая, се очаква да бъде изготвена и нова психиатрична експертиза на Любомир с друг състав от вещи лица. Очаква се тогава Любомир да даде обяснения по случая.



Припомняме, че според обвинителния акт Любомир Петров е успял да влезе в дома на Крисимира след скандал. В стаята била оставена въздушната пушка, подпряна на дивана. Любомир се възползвал от ситуацията, като взел оръжието и стрелял към гърдите на Красимира. Проектилът попаднал в сърцето й и жената починала. Любомир се обадил на родителите си, на приятели и подал сигнал на телефон 112. Пред всички той представил случая като самоубийство. Тази му версия е била опровергана от събраните доказателства.



Петров е обвинен, че умишлено е умъртвил Красимира Куковска, като убийството е извършено в условията на домашно насилие и с користна цел на 10 септември 2020 година.