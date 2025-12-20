ЗАРЕЖДАНЕ...
|4 аварии в Пловдив и 3 в областта оставят хората без вода
Заради авария на водопровод на ул. "Бряст" №17 в района няма да има нормално водоподаване до 17:00ч. На бул. "Мария Луиза" № 21 проблеми с водата има заради авария на хидрофорна уредба до отстраняване на аварията.
На бул. "Шести септември" № 140 има авария на водопроводно отклонение и в района на аварията до 17:00ч. ще има проблеми. Подобно ще е и положението на ул. "Патриарх Ефтимий" 24.
В областта проблеми ще има в Карлово на ул. "Делю Георгиев" заради авария на водопровод до отстраняването й.
В район Труд, село Рогош ул. "Капитан Петко" № 13 има нарушено водоподаването в селото заради авария на водопровод.
В район Хисаря при помпена станция "Ново Железаре" има авария на напорен водопровод.
