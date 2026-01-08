ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
Автор: Георги Кирилов 10:39Коментари (5)8747
© iStock
24 автомобила са със счупени стъкла след екшъна от тази сутрин на Скобелева майка, научи Plovdiv24.bg от свои източници. Случката се е разиграла около 7:15 часа, когато е най-интензивният трафик. 

Мъж от сирийски произход е проявил агресия към автомобила на жена, която е карала двете си деца на училище. Той се е хвърлил върху колата й, счупил е предното й стъкло с ръце и е крещял, че иска полиция. 

Жената е била ужасена от случващото се и не е могла да реагира. Междувременно той е започнал да удря с ръце и по съседните преминаващи автомобили. Успял е да потроши стъклата на 24 от тях. Повечето от колите били с щети, но никой не пожелал да спре и да помогне на жената. 

За щастие двама съвестни и отговорни граждани се намесили и се е опитали да спрат мъжа. Той побягнал по пътя и скочил от надлеза, като се е приземил при кръговото под Скобелева майка. Там са го очаквали служители на МВР Пловдив, които са отвели мъжа в районното. 

Оказало се, че мъжът е без документи и е със сирийски произход. Обяснил е, че агресията му е провокирана от това, че е бил оставен от свой приятел на пътя и е искал някой да му помогне. 

Разследващите не изключват версията мъжът да е мигрант и да е бил оставен на пътя от каналджия.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
В Сирия вече няма война, това означава, че този идиот няма право на статут на бежанец и трябва да бъде незабавно депортиран там, от където е дошъл.
преди 48 мин.
+3
 
 
Това животно заслужава само бой и депортация. Всеки, който изпитва някаква жал спрямо тия примати да има предвид такива истроии какво би било ако са хиляди тука.Дано му пръснат халката в ареста.
+3
 
 
Не народ, а мърша! Сама жена с деца и няма кой да и помогне, стотици Ганьовци са минали и не са спрели.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Неприятна ситуация на един от входовете на Пловдив заради мъж с п...
09:22 / 08.01.2026
Daily Express за Пловдив: Най-старият град в Европа, който продъл...
09:07 / 08.01.2026
Невена Цонева и "Баш Бенд" пристигат в Пловдив
07:00 / 08.01.2026
Пловдив и Южна България са включени в новия стратегически коридор...
18:05 / 07.01.2026
Шофьор с 11-месечно бебе в колата настръхна заради маневра
17:44 / 07.01.2026
Слаб шофьор на "Ауди" изуми с неможене
15:46 / 07.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
19:20 / 06.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
НАП с проверки заради еврото
Електронното записване в детските градини
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
Винетки 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: