ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
Мъж от сирийски произход е проявил агресия към автомобила на жена, която е карала двете си деца на училище. Той се е хвърлил върху колата й, счупил е предното й стъкло с ръце и е крещял, че иска полиция.
Жената е била ужасена от случващото се и не е могла да реагира. Междувременно той е започнал да удря с ръце и по съседните преминаващи автомобили. Успял е да потроши стъклата на 24 от тях. Повечето от колите били с щети, но никой не пожелал да спре и да помогне на жената.
За щастие двама съвестни и отговорни граждани се намесили и се е опитали да спрат мъжа. Той побягнал по пътя и скочил от надлеза, като се е приземил при кръговото под Скобелева майка. Там са го очаквали служители на МВР Пловдив, които са отвели мъжа в районното.
Оказало се, че мъжът е без документи и е със сирийски произход. Обяснил е, че агресията му е провокирана от това, че е бил оставен от свой приятел на пътя и е искал някой да му помогне.
Разследващите не изключват версията мъжът да е мигрант и да е бил оставен на пътя от каналджия.
Коментари (5)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 11 мин.
0
преди 42 мин.
+1
Сподели какво ново....
преди 48 мин.
+3
преди 48 мин.
+3
преди 51 мин.
+3
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Неприятна ситуация на един от входовете на Пловдив заради мъж с п...
09:22 / 08.01.2026
Daily Express за Пловдив: Най-старият град в Европа, който продъл...
09:07 / 08.01.2026
Невена Цонева и "Баш Бенд" пристигат в Пловдив
07:00 / 08.01.2026
Пловдив и Южна България са включени в новия стратегически коридор...
18:05 / 07.01.2026
Шофьор с 11-месечно бебе в колата настръхна заради маневра
17:44 / 07.01.2026
Слаб шофьор на "Ауди" изуми с неможене
15:46 / 07.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS