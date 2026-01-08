24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец

© iStock 24 автомобила са със счупени стъкла след екшъна от тази сутрин на Скобелева майка, научи Plovdiv24.bg от свои източници. Случката се е разиграла около 7:15 часа, когато е най-интензивният трафик.



Мъж от сирийски произход е проявил агресия към автомобила на жена, която е карала двете си деца на училище. Той се е хвърлил върху колата й, счупил е предното й стъкло с ръце и е крещял, че иска полиция.



Жената е била ужасена от случващото се и не е могла да реагира. Междувременно той е започнал да удря с ръце и по съседните преминаващи автомобили. Успял е да потроши стъклата на 24 от тях. Повечето от колите били с щети, но никой не пожелал да спре и да помогне на жената.



За щастие двама съвестни и отговорни граждани се намесили и се е опитали да спрат мъжа. Той побягнал по пътя и скочил от надлеза, като се е приземил при кръговото под Скобелева майка. Там са го очаквали служители на МВР Пловдив, които са отвели мъжа в районното.



Оказало се, че мъжът е без документи и е със сирийски произход. Обяснил е, че агресията му е провокирана от това, че е бил оставен от свой приятел на пътя и е искал някой да му помогне.



Разследващите не изключват версията мъжът да е мигрант и да е бил оставен на пътя от каналджия.