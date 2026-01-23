21-годишна опита да пробута фалшиви 550 € на каса в Пловдив

© Фалшиви евробанкноти са били иззети при опит да бъдат прокарани в обращение в Пловдив. Това съобщиха от пловдивската полиция. По случая е образувано досъдебно производство под наблюдение на окръжната прокуратура.



Вчера следобед от офис на финансова институция на територията на жк "Тракия“ потърсили съдействие от полицията, след като клиентка внесла на каса 550 фалшиви евро.



Извършителката, на 21 години, била отведена в Пето РУ. Всичките 11 купюри, всяка с номинал от 50 евро, са иззети и изпратени за експертиза в Българска народна банка.



Разследването по образуваното досъдебно производство за престъпление против финансовата система продължава под наблюдение на Окръжна прокуратура - Пловдив.