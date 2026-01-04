© Plovdiv24.bg виж галерията 14 видеокамери са поставени на обновената улица “Славянска" в Пловдив, предава Plovdiv24.bg. Те ще снимат евентуални нарушители на обществения ред и на Закона за движение по пътищата.



Ремонтираният участък е от бул. "Източен" до ул. "Лев Толстой". Освен новите водопровод, канализация и кабелна мрежа, са обновени тротоарите и са монтирани новите улични лампи.



Бяха засадени последните 15 дървета от всички 54 броя, каза за медията ни инж. Цанко Драгиев, управител на фирмата изпълнител на обекта "Драгиев и ко". Улицата бе отворена за движение на 22 декември.