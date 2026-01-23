ИЗПРАТИ НОВИНА
11 били фалшивите банкноти, които арестуваната е искала да внесе на каса в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:23
©
Окръжна прокуратура-Пловдив извършва разследване по досъдебно производство за това, че на 22.01.2026 г. в гр. Пловдив, в обособен касов офис на финансова институция, е направен опит за прокарване в обращение на неистински парични знаци - 11 броя банкноти с номинал от 50 евро - престъпление по Наказателния кодекс.

На 22 януари 2026 г. към 16,20 ч. е постъпил сигнал в полицията за това, че в касов офис на финансова институция в гр. Пловдив е направен опит от 21-годишна жена да прокара в обръщение 11 неистински банкноти с номинал от 50 евро или общо 550 евро. На място са пристигнали полицейски служители, като банкнотите са били иззети. 

Образувано е досъдебното производство, по което е назначена експертиза за анализ на защитните елементи - водни знаци, холограми, релеф, разпитани са свидетели и др. Срокът за приключване на разследването е тримесечен.


Още по темата: общо новини по темата: 1824
23.01.2026 21-годишна опита да пробута фалшиви 550 € на каса в Пловдив
23.01.2026 Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
22.01.2026 Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 евро, защото бързо се изчерпва касовата наличност
22.01.2026 Директор на банка: В първите 2 работни дни банковата система прибра от гражданите около 8 ТИР-а монети
22.01.2026 Обясниха как потребителите губим по 1, 2 или 5 стотинки от всяка покупка
22.01.2026 Българите изпразниха бурканите, наляха стотици милиони по сметките си
предишна страница [ 1/304 ] следващата страница






Още новини от Новини от Пловдив:
Ето какво точно се е случило на Гребната база в Пловдив с младата...
13:15 / 23.01.2026
Страховит инцидент на Гребната база, полицията оглушително мълчи
13:04 / 23.01.2026
Нови разкрития за безскрупулните непълнолетни, задържани в Пловди...
12:49 / 23.01.2026
Арестуваха четирима ученици в Пловдив, срамът за родителите е огр...
12:33 / 23.01.2026
Голяма част от Пловдив остана без ток
11:55 / 23.01.2026
Подновиха работата по паркинга на "Пещерско шосе"
10:33 / 23.01.2026

