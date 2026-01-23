ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|11 били фалшивите банкноти, които арестуваната е искала да внесе на каса в Пловдив
На 22 януари 2026 г. към 16,20 ч. е постъпил сигнал в полицията за това, че в касов офис на финансова институция в гр. Пловдив е направен опит от 21-годишна жена да прокара в обръщение 11 неистински банкноти с номинал от 50 евро или общо 550 евро. На място са пристигнали полицейски служители, като банкнотите са били иззети.
Образувано е досъдебното производство, по което е назначена експертиза за анализ на защитните елементи - водни знаци, холограми, релеф, разпитани са свидетели и др. Срокът за приключване на разследването е тримесечен.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1824
|предишна страница [ 1/304 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ето какво точно се е случило на Гребната база в Пловдив с младата...
13:15 / 23.01.2026
Страховит инцидент на Гребната база, полицията оглушително мълчи
13:04 / 23.01.2026
Нови разкрития за безскрупулните непълнолетни, задържани в Пловди...
12:49 / 23.01.2026
Арестуваха четирима ученици в Пловдив, срамът за родителите е огр...
12:33 / 23.01.2026
Голяма част от Пловдив остана без ток
11:55 / 23.01.2026
Подновиха работата по паркинга на "Пещерско шосе"
10:33 / 23.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS