11 били фалшивите банкноти, които арестуваната е искала да внесе на каса в Пловдив

© Окръжна прокуратура-Пловдив извършва разследване по досъдебно производство за това, че на 22.01.2026 г. в гр. Пловдив, в обособен касов офис на финансова институция, е направен опит за прокарване в обращение на неистински парични знаци - 11 броя банкноти с номинал от 50 евро - престъпление по Наказателния кодекс.



На 22 януари 2026 г. към 16,20 ч. е постъпил сигнал в полицията за това, че в касов офис на финансова институция в гр. Пловдив е направен опит от 21-годишна жена да прокара в обръщение 11 неистински банкноти с номинал от 50 евро или общо 550 евро. На място са пристигнали полицейски служители, като банкнотите са били иззети.



Образувано е досъдебното производство, по което е назначена експертиза за анализ на защитните елементи - водни знаци, холограми, релеф, разпитани са свидетели и др. Срокът за приключване на разследването е тримесечен.