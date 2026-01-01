Жертвите на пожара в Швейцария са на възраст между 18 и 30 години

© "Жертвите на пожара са на възраст между 18 и 30 години“, съобщава спасител от Вале пред Blick.



"Жертвите са на възраст между 18 и 30 години“. "Докато човекът е в безсъзнание, той е просто номер“, обяснява спасителят от Вале. "Поехме много номера, защото не беше възможно да идентифицираме пациентите“, обяснява той.



Според местната медия много от жертвите са били прехвърлени в няколко швейцарски болници, включително тази в Цюрих, специализирана в лечението на тежки изгаряния.