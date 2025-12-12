ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Земетресение в Румъния
Автор: Елиза Дечева 11:42Коментари (0)195
©
Земетресение с магнитуд 3,9 е регистрирано около 03:54 часа местно време във Вранча, Румъния. Това съобщи Националния институт за изследвания и разработки в областта на физиката на Земята ( INCDFP ).

Земетресението е с дълбочина 87,7 км, и е засечено близо до Фокшани. 

Digi24 съобщи, че друг трус с магнитуд 2 по скалата на Рихтер и с дълбочина 12 км е станал вчера отново в сеизмичната зона Вранча-Бузъу.


Още по темата: общо новини по темата: 828
09.12.2025 »
09.12.2025 »
08.12.2025 »
07.12.2025 »
07.12.2025 »
06.12.2025 »
предишна страница [ 1/138 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Банка за сперма е разпространявала генетично рисков донор, близо ...
10:05 / 12.12.2025
Мост над Марица ще свърже Гърция и Турция
22:18 / 11.12.2025
Зеленски говори за референдум: Въпросът за териториите трябва да ...
22:01 / 11.12.2025
Тръмп призова CNN да бъде продадена
11:35 / 11.12.2025
Силно земетресение разлюля съседна държава
09:52 / 11.12.2025
Сретен Йосич излиза на свобода
09:02 / 11.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
09:17 / 11.12.2025
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
10:14 / 11.12.2025
Неузнаваема и минус 66 кг
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
19:44 / 11.12.2025
Правителството подаде оставка!
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Природни стихии
Процедурата за избор на нов главен прокурор
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Midalidare Rock 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: