Земетресение в Румъния

© Земетресение с магнитуд 3,9 е регистрирано около 03:54 часа местно време във Вранча, Румъния. Това съобщи Националния институт за изследвания и разработки в областта на физиката на Земята ( INCDFP ).



Земетресението е с дълбочина 87,7 км, и е засечено близо до Фокшани.



Digi24 съобщи, че друг трус с магнитуд 2 по скалата на Рихтер и с дълбочина 12 км е станал вчера отново в сеизмичната зона Вранча-Бузъу.