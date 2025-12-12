ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Земетресение в Румъния
Земетресението е с дълбочина 87,7 км, и е засечено близо до Фокшани.
Digi24 съобщи, че друг трус с магнитуд 2 по скалата на Рихтер и с дълбочина 12 км е станал вчера отново в сеизмичната зона Вранча-Бузъу.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 828
|предишна страница [ 1/138 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Банка за сперма е разпространявала генетично рисков донор, близо ...
10:05 / 12.12.2025
Мост над Марица ще свърже Гърция и Турция
22:18 / 11.12.2025
Зеленски говори за референдум: Въпросът за териториите трябва да ...
22:01 / 11.12.2025
Тръмп призова CNN да бъде продадена
11:35 / 11.12.2025
Силно земетресение разлюля съседна държава
09:52 / 11.12.2025
Сретен Йосич излиза на свобода
09:02 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Неузнаваема и минус 66 кг
09:07 / 10.12.2025
ЕС въвежда нови правила за заплащането на всички работещи
12:08 / 10.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS