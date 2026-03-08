Сподели close
Земетресение с магнитуд 3.9 бе регистрирано днес в Западна Турция. Това показва справка на ФОКУС в официалната интернет страница на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).  

Трусът е регистриран на 48 км североизточно от Измир, Турция, на 19 км източно от Маниса, Турция. Епицентърът е бил разположен на дълбочина приблизително 5 км.

Не се съобщава за евентуални щети или жертви.