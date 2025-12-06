Земетресение удари Румъния

© Земетресение с магнитуд 3,5 по Рихтер е регистрирано днес в румънския сеизмичен район Вранча. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).



Епицентърът на земетресението е бил на 49 км в западна посока от Фокшани, на 62 км на изток от Сфънту Георге, на 64 км на север от Бузъу, Румъния.



Трусът е регистриран в събота в 9:25 ч. местно (и българско) време.