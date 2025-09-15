ИЗПРАТИ НОВИНА
Земетресение удари Гърция
Автор: Борислава Благоева 09:39
Земетресение с магнитуд 4,0 по скалата на Рихтер разтърси днес Гърция. Това показва справка на ''Фокус'' в Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).  

Според съобщенията епицентърът на земетресението е регистриран на 159 км североизточно от Ираклион, Гърция, на 40 км североизточно от Ия, Гърция, на дълбочина 6 км.

Земетресението е засечено в 6: 53 часа местно време (съвпада с българското). Засега няма информация за пострадали или евентуални материални щети.


