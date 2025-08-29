ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Земетресение с магнитуд от 6,0 на най-големия остров в Япония
Трусът е регистриран на 108 км източно от Сендай, Япония, на 69 км югоизточно от Ишиномаки, Япония. Дълбочината му е била на 40 километра.
Тръсът е регистриран в 1:29 часа местно време ( 19:29 българско време).
Засега няма данни за пострадали, материални щети или опасност от образуването на цунами.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 759
|предишна страница [ 1/127 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Малка градска къща за около 150 000 евро, а вила с басейн между 4...
10:53 / 28.08.2025
Тръмп обвини Сорос в подкрепа на протестите в САЩ, заплаши го със...
22:52 / 27.08.2025
Две деца са убити при стрелба в католическо училище в САЩ
20:00 / 27.08.2025
Въвежда се четиридневна работна седмица с 10-часови смени в Гърци...
14:11 / 26.08.2025
Тръмп твърди, че лидерите на ЕС го наричат "президент на Европа"
21:04 / 25.08.2025
Израел нанесе въздушен удар по столицата на Йемен
21:22 / 24.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS