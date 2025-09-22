ИЗПРАТИ НОВИНА
Земетресение от 5 по Рихтер в съседна на България държава
08:03
©
Тази нощ, земетресение с магнитуд М=5.0 е регистрирано в района на полуостров Халкидики.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН, събитието от 22 септември 2025 г., от 04:19 часа българско време е с епицентър на 150 км от град Петрич, на 215 км от град Благоевград и на 280 км от град София.


